La nota funzionalità Recall AI di Microsoft è stata ritardata

Microsoft prevede di lanciare i suoi nuovi PC Copilot Plus la prossima settimana senza la controversa funzione Recall che filma tutto ciò che fai su questi nuovi laptop. Il produttore del software sta chiudendo Recall in modo che possa essere testato con il programma Windows Insider, dopo aver inizialmente promesso di fornire Recall come funzionalità opzionale con ulteriori miglioramenti della sicurezza.

“Stiamo adattando il modello di rilascio di Recall per sfruttare l’esperienza della comunità di Windows Insider per garantire che l’esperienza soddisfi i nostri elevati standard di qualità e sicurezza”, afferma Microsoft in una nota. Post del blog aggiornato. “Quando il richiamo (anteprima) sarà disponibile nel programma Windows Insider, pubblicheremo un post sul blog con i dettagli su come ottenere l’anteprima.”

Ciò significa che Recall non sarà inizialmente disponibile per i Windows Insider o per chiunque acquisti un PC Copilot Plus. Ho scritto nel Blocco note oggi che gli ingegneri Windows si stavano affrettando per testare e implementare miglioramenti della sicurezza in tempo per la data di lancio del 18 giugno dei PC Copilot Plus. Ora, Microsoft sta essenzialmente ammettendo che ha bisogno di più tempo per testare i miglioramenti della sicurezza di Recall.

Funzionalità di richiamo di Windows. Jeff:Microsoft

Microsoft ha presentato per la prima volta la funzionalità Recall come parte dei suoi prossimi PC Copilot Plus il mese scorso, ma da allora i difensori della privacy e gli esperti di sicurezza hanno avvertito che Recall potrebbe essere un “disastro” di sicurezza informatica senza modifiche. Microsoft si è impegnata a realizzare tre importanti aggiornamenti a Recall la scorsa settimana, tra cui rendere la funzionalità basata sull’intelligenza artificiale un’esperienza di abbonamento invece di attivarla per impostazione predefinita, crittografia del database e autenticazione tramite Windows Hello. READ Apple riduce i prezzi dell’iPhone in Cina a causa della forte concorrenza con Huawei

Recall utilizza i modelli di intelligenza artificiale nativi integrati in Windows 11 per acquisire uno screenshot di tutto ciò che vedi o fai sul tuo PC e quindi ti dà la possibilità di cercare e recuperare gli elementi che hai visto. La sequenza temporale esplorabile ti consente di scorrere queste istantanee per dare un’occhiata a ciò che hai fatto in un determinato giorno sul tuo computer. Tutto in Recall è progettato per rimanere locale e privato sul dispositivo, quindi non vengono utilizzati dati per addestrare i modelli AI di Microsoft.

La decisione di Microsoft di ritardare il richiamo arriva direttamente dopo il vicepresidente e presidente Brad Smith attestare Oggi davanti alla Commissione per la Sicurezza Nazionale della Camera dei Rappresentanti. Smith ha detto Microsoft mette la sicurezza al primo posto, nell’ambito della Secure Future Initiative (SFI). “È ancora più importante del lavoro dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale”, afferma Smith.

Smith ha inoltre rivelato che Microsoft renderà la sicurezza una parte obbligatoria del processo di revisione semestrale per tutti i dipendenti. “Con questo cambiamento, la sicurezza informatica verrà presa in considerazione nei bonus e nei compensi annuali di ciascun dipendente”, ha affermato Smith.