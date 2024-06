La nuova legge richiede che tutte le aule delle scuole pubbliche della Louisiana espongano i Dieci Comandamenti

BATON ROUGE, La. (AP) – La Louisiana è diventata il primo stato a richiedere che i Dieci Comandamenti siano esposti in ogni classe della scuola pubblica, l’ultima mossa della legislatura dominata dal GOP per portare avanti un’agenda conservatrice sotto il nuovo governatore.

La legislazione, firmata mercoledì dal governatore repubblicano Jeff Landry, richiederebbe un’esposizione dei Dieci Comandamenti in formato poster in “caratteri grandi e facili da leggere” in tutte le aule pubbliche, dagli asili nido alle università finanziate dallo stato.

“Se vuoi rispettare lo stato di diritto, devi iniziare dal legislatore originale, che è Mosè”, che ha ricevuto i comandamenti da Dio, ha detto Landry.

Gli oppositori hanno messo in dubbio la costituzionalità della legge e hanno promesso di contestarla in tribunale. I sostenitori hanno affermato che la mossa non era religiosa, ma aveva un significato storico. Nel linguaggio della legge, i Dieci Comandamenti sono “documenti fondamentali del nostro governo statale e nazionale”.

I poster saranno nelle aule entro l’inizio del 2025, accompagnati da una “dichiarazione contestuale” di quattro paragrafi che descrive in dettaglio come i Dieci Comandamenti “sono stati un punto fermo dell’istruzione pubblica americana per quasi tre secoli”.

Secondo la legge, i fondi statali non verranno utilizzati per attuare il mandato. I poster vengono pagati tramite donazioni.

La legge “riconosce” ma non richiede l’esposizione di altro materiale nelle scuole pubbliche K-12, tra cui: Il Mayflower Compact, firmato dai Pellegrini sul Mayflower nel 1620 e spesso definito la “prima costituzione americana”. La Dichiarazione di Indipendenza e l’Ordinanza del Nordovest, che aprirono la strada all’adesione di nuovi stati all’Unione nel Territorio del Nordovest, l’odierno Midwest.

Poco dopo che il governatore ha firmato il disegno di legge mercoledì presso la scuola cattolica Nostra Signora di Fatima a Lafayette, gruppi e organizzazioni per i diritti civili che cercano di tenere la religione fuori dal governo hanno promesso di intentare una causa contro di esso.

La legge impedisce agli studenti di ricevere un’istruzione paritaria e fa sì che i bambini di fedi diverse si sentano più sicuri a scuola, hanno affermato mercoledì in una dichiarazione congiunta l’American Civil Liberties Union, gli Americans United for Separation of Church and State e la Freedom From Religion Foundation. Pomeriggio.

“Anche tra coloro che credono in qualche versione dei Dieci Comandamenti, il testo specifico a cui aderiscono può differire in base alla religione o alla tradizione. Il governo non dovrebbe prendere posizione in questo dibattito teologico”, hanno affermato i gruppi.

La controversa legislazione, nascosta nella Bible Belt, arriva in una nuova era di leadership conservatrice in Louisiana sotto Landry, che ha sostituito il governatore democratico a due mandati John Bel Edwards a gennaio. Il GOP detiene la maggioranza nella legislatura e i repubblicani ricoprono tutte le cariche elettive in tutto lo stato, aprendo la strada a un’agenda conservatrice per i legislatori.

Proposte di legge simili sono state proposte in altri stati che richiederebbero l’esposizione dei Dieci Comandamenti nelle aule. Texas, Oklahoma e Utah. Tuttavia, a causa delle minacce di battaglie legali sulla costituzionalità di tali misure, nessuno stato, tranne la Louisiana, è riuscito a promulgare le leggi.

Le battaglie legali sull’esposizione dei Dieci Comandamenti nelle aule scolastiche non sono nuove.

Nel 1980, la Corte Suprema degli Stati Uniti stabilì che una legge simile del Kentucky era incostituzionale e violava la clausola istitutiva della Costituzione degli Stati Uniti, la quale afferma che il Congresso “non deve emanare alcuna legge che rispetti l’istituzione di una religione”. L’Alta Corte ha ritenuto che la legge non avesse uno scopo secolare ma servisse a uno scopo religioso.

Ha contribuito il giornalista dell’Associated Press Jeffrey Collins da Columbia, nella Carolina del Sud.

L’articolo è stato modificato per chiarire che il tempo per agire del governatore non sta per scadere. Mercoledì il governatore ha firmato il disegno di legge.