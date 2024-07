La Penguin Lounge della HBO viene evacuata al Comic-Con

Aggiornato con la riapertura del sito Web HBO ai dipendenti: La Penguin Lounge della HBO nel Gaslamp District di San Diego ha riaperto ai dipendenti, circa 90 minuti dopo essere stata evacuata a causa di un incendio in un edificio vicino.

Gli avventori della discoteca sono stati visti entrare da una porta laterale su E Street intorno alle 20:55 al 919 Fourth Street, la discoteca che ospitava l’evento durante il Comic-Con per promuovere la prossima serie di Batman Pinguino Con Colin Farrell.

Precedentemente alle 19:51: La stampa e i partecipanti al Bloom Nightclub di San Diego, noto anche come Penguin Lounge della HBO durante la settimana del Comic-Con, sono stati evacuati venerdì sera mentre i vigili del fuoco domavano un incendio in un edificio vicino.

All’uscita dalla sede del concerto nel distretto di Gaslamp intorno alle 19:30, i partecipanti sono stati accolti da diversi camion dei pompieri e agenti di polizia presenti sul posto, e c’erano due scale che si estendevano fino alla cima di un edificio di tre piani nelle vicinanze. Si può vedere il fumo salire nel cielo della sera.

Il capo della polizia di San Diego Adam Sharkey ha detto a Deadline che l’incendio è scoppiato in un edificio nell’isolato 900 della Fourth Avenue vicino a Broadway. La città di San Diego ha detto che l’incendio è scoppiato a Rey Do Gado, una steakhouse brasiliana al 939 della Fourth Avenue, e le autorità stavano lavorando per garantire che non si diffondesse prima di consentire ai clienti di tornare nelle aree circostanti.

L’attivazione di HBO è progettata per promuovere la prossima serie Batman Pinguino Il film, interpretato da Colin Farrell, si trova al 919 della Fourth Avenue, vicino a E Street. Secondo la polizia intervenuta sul posto l’intera zona era interdetta.

Sharkey ha detto che non c’erano piani per evacuare altri edifici, ma ha avvertito che la Fourth Avenue e Broadway erano piene di traffico durante l’intenso fine settimana del Comic-Con mentre i vigili del fuoco lavoravano sulla scena.

La causa dell’incidente non è stata determinata e non sono stati segnalati feriti.