La piattaforma chatbot Poe di Quora consente agli utenti di scaricare articoli a pagamento su richiesta

Poe, una piattaforma di chatbot AI di proprietà e alimentata dal sito di domande e risposte Quora Investimento di 75 milioni di dollari in Andreessen Horowitzfornisce agli utenti file HTML scaricabili di articoli pubblicati da organi giornalistici protetti da paywall.

Chiedere all’assistente bot del servizio l’URL di questa storia WIRED sul servizio di ricerca basato sull’intelligenza artificiale Stealing One of Our Stories, ad esempio, si traduce in una sinossi dettagliata di 235 parole e una sinossi da 1 MB file Contiene un’istantanea HTML dell’intero articolo, che gli utenti possono scaricare dai server di Poe direttamente dal chatbot.

Allo stesso modo WIRED è stata in grado di recuperare articoli da siti vietati tra cui The New York Times, Bloomberg Businessweek, The Atlantic, Forbes, Defector e 404 Media in un formato scaricabile semplicemente inserendo gli URL nell’interfaccia dell’assistente bot. Questo sembra essere solo l’ultimo esempio dell’approccio disinvolto del settore dell’intelligenza artificiale nei confronti del diritto della proprietà intellettuale, che sta rapidamente minando i modelli di business esistenti in campi come il giornalismo e la musica.

“Questo è un importante caso di copyright”, ha scritto in una e-mail James Grimmelman, professore di diritto digitale e dell’informazione alla Cornell University. “Poiché ne hanno fatto una copia sul proprio server, questa è una chiara violazione del diritto d’autore.” (Quora lo nega, paragonando Poe a un servizio di archiviazione cloud.)

Quando mi è stato chiesto di riassumere il contenuto di un sito web di prova controllato dal mio collega Dhruv Mehrotra, il bot non ha restituito un riassunto ma un file HTML. Secondo i log del server del sito web, subito dopo aver chiesto all’assistente bot di riassumere il sito, un server identificato come “Quora Bot” ha visitato il sito. Non ha tentato di visitare la pagina robots.txt del sito, suggerendo che Poe e Quora stanno ignorando il Robot Exclusion Protocol, uno standard web ampiamente accettato ma non legalmente vincolante.

Un importante dirigente dei media, a cui WIRED ha concesso l’anonimato per discutere una questione giuridicamente delicata su cui la sua azienda sta indagando attivamente, afferma che nel suo post sono stati osservati anche server che si identificavano come bot di Quora accedendo alla loro posizione immediatamente dopo aver fornito ai chatbot un reclamo di Poe su articoli specifici; Dice che queste affermazioni hanno dato origine a gran parte o a tutto il testo di questi articoli.

“Poe è una piattaforma che consente agli utenti di porre domande e impegnarsi in un dialogo avanti e indietro con una varietà di bot basati sull’intelligenza artificiale forniti da terze parti”, ha scritto in una e-mail il portavoce di Quora Autumn Besselman. “Non disponiamo né addestriamo i nostri modelli di intelligenza artificiale. Poe ha una funzionalità che consente a un utente di visualizzare il contenuto di un URL su un bot, ma il bot vedrà solo il contenuto fornito dal dominio. Saremo felici di contattarlo al tuo team tecnico per aiutarli a garantire che i contenuti protetti da paywall non vengano forniti alle persone che utilizzano Poe.

“I file allegati su Poe vengono creati su indicazione degli utenti e funzionano in modo simile ai servizi di cloud storage, ai servizi ‘Leggi dopo’ e ai prodotti ‘web clipper’, che riteniamo siano tutti conformi alla legge sul copyright”, ha scritto Besselman in risposta. a un’e-mail in cui vengono poste domande di follow-up. Andreessen Horowitz non ha risposto ad una richiesta di commento.