La pioggia di meteoriti delle Perseidi illumina il cielo notturno

Si prevede che lo spettacolo dello sciame meteorico delle Perseidi del 2024, che raggiungerà il picco nella notte dell’11 agosto, sarà impressionante, anche se la visibilità potrebbe essere leggermente ostacolata dalla luna crescente.

Le condizioni di visione ideali includono cieli limpidi e scuri lontano dalle luci della città, e la pioggia può essere apprezzata al meglio partecipando a una festa di osservazione locale, rimanendo al caldo e essendo paziente. Risorse utili da NASA Altri siti web di astronomia offrono suggerimenti e strumenti per monitorare il picco degli sciami nuvolosi.

Sciame meteorico delle Perseidi 2024

Siete pronti per le meteore delle Perseidi nel 2024? Si prevede che il picco raggiungerà la notte dell’11 agosto fino alla mattina del 12 agosto, con buona visibilità nelle notti precedenti e successive. Potresti aver già avvistato alcune meteore delle Perseidi che volano nel cielo estivo!

Questa pioggia fa parte del flusso di detriti della cometa SWIFT-TUTTLEQuesta stagione inizia a metà luglio e continua fino alla fine di agosto. Mentre la maggior parte di queste notti si vedono solo poche meteore all’ora, il picco delle meteore delle Perseidi ne porta sempre di più. Quante altre meteore oltre a quelle? Il numero in realtà varia ogni anno; Possono essercene solo poche dozzine all’ora, ma in alcuni rari anni portano una breve “esplosione” fino a duecento bellissime “stelle cadenti” all’ora.

Condizioni e tempi di visione

Quest’anno le meteore delle Perseidi saranno leggermente influenzate da una luna crescente al 53%, ma la luna tramonterà proprio quando le meteore delle Perseidi inizieranno a raggiungere il loro picco! Ciò significa che se ti trovi in ​​una zona senza inquinamento luminoso e godi di un cielo sereno, potresti riuscire a vedere un discreto numero di meteore nel corso della notte! Quante meteore sarai in grado di vedere? C’è solo un modo per sapere quanto saranno potenti le meteore delle Perseidi quest’anno: uscire e osservarle pazientemente!

Suggerimenti per migliorare la tua esperienza visiva

Abbiamo alcuni suggerimenti su come sfruttare al meglio la tua esperienza di visione della pioggia di meteoriti:

Fuori città! Cerca di raggiungere il luogo più buio, più buio è il luogo in cui ti trovi, più meteore vedrai sfrecciare nel cielo.

Cerca di raggiungere il luogo più buio, più buio è il luogo in cui ti trovi, più meteore vedrai sfrecciare nel cielo. Controlla le previsioni del tempo per quella notte. Potrebbe essere necessario controllare due o tre aree per ottenere previsioni su nebbia, nuvole e temperatura. Alcuni siti meteo offrono anche previsioni pensate appositamente per l’osservazione del cielo. Assicurati che il cielo sia limpido per abbinarsi a quelli scuri.

Resta caldo e comodo fuori: preparati! Rimarrai fuori per molto tempo e vorrai sdraiarti sulla schiena per goderti quanto più cielo possibile. Per stare al caldo, portare una coperta, una giacca, un cappello, una bevanda calda e acqua. Potresti pensare che sia sciocco portare dei vestiti caldi in piena estate, ma a tarda notte la temperatura può scendere abbastanza da fare fresco. Se ti trovi in ​​una zona piena di insetti, dovrai applicare dello spray insetticida per evitare fastidiose punture

Ulteriori risorse e informazioni

Per ulteriori informazioni su uno dei nostri sciami meteorici preferiti, vedere Pagina della NASA sulle meteore delle Perseidi E La fantastica guida all’osservazione di EarthSky. Dovresti anche controllare Laboratorio di propulsione a reazioneVideo “Cosa c’è di nuovo?” per agosto 2023 (incorporato sopra) dove Preston Dykes offre ottimi consigli su come osservare le meteore delle Perseidi, così come altri oggetti da cercare nel cielo notturno mentre aspetti quelle splendide strisce. Puoi anche utilizzare il software della NASA Applicazione dell’attività dello sciame meteorico “Fluximator” Per provare a prevedere quando l’attività raggiungerà il picco sul tuo sito. Abbiamo anche un volantino che puoi utilizzare durante le feste stellari e gli eventi di sensibilizzazione: Noto! È una pioggia di meteoriti Pagina delle risorse.

Spero che vi divertiate e speriamo che il cielo sia sereno e il bel tempo per la vostra festa con la pioggia di meteoriti!