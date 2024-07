La polizia francese arresta un attivista estremista di sinistra per sabotaggio ferroviario prima delle Olimpiadi, mentre un nuovo incidente raggiunge le linee telefoniche.

Parigi – Le autorità francesi hanno arrestato un attivista di un movimento di estrema sinistra in un sito appartenente alla compagnia ferroviaria nazionale SNCF, pochi giorni dopo gli attacchi di sabotaggio che hanno paralizzato la rete all’inizio dell’anno. OlimpiadiL’uomo è stato arrestato domenica a Huisel, nel nord della Francia, e possedeva le chiavi degli edifici d’arte della SNCF, nonché strumenti e letteratura legati all’estrema sinistra, ha detto la fonte, che ha chiesto l’anonimato.

L’uomo è stato preso in custodia di polizia per essere interrogato a Rouen, capoluogo della regione francese della Normandia.

Fare clic qui per visualizzare i media correlati. Fare clic per espandere



Nel frattempo, lunedì la polizia ha affermato che le reti in fibra ottica appartenenti a diverse società di telecomunicazioni sono state “vandalizzate” in sei regioni della Francia, ma Parigi non è stata colpita. Elaine Coby di CBS News ha affermato che le linee fisse sono state fortemente colpite nel paese.

Lunedì la procura francese ha annunciato che è stata aperta un’indagine su diversi attacchi a impianti di comunicazione e che l’indagine sarà condotta congiuntamente dagli investigatori dell’antiterrorismo e dalla Gendarmeria nazionale.

La dichiarazione dell’ufficio del procuratore generale non spiega il motivo per cui sono state coinvolte le autorità antiterrorismo, ma Kobe ha affermato che gli incidenti erano probabilmente legati a violazioni dei dati, il che potrebbe essere sufficiente per includerli nelle indagini poiché spesso indagano su sospetti attacchi informatici.

La polizia francese e i dipendenti della rete ferroviaria nazionale hanno ripulito le linee ferroviarie ad alta velocità a Croiselles, nel nord della Francia, il 26 luglio 2024, dopo che atti di vandalismo hanno gravemente colpito la rete nel giorno di apertura delle Olimpiadi di Parigi del 2024. Reuters



Individui non identificati venerdì mattina presto hanno attaccato tre strutture ferroviarie in diverse parti della Francia, provocando giorni di caos sulla rete ferroviaria ad alta velocità mentre Parigi ospita i Giochi Olimpici del 2024.

Il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha detto alla televisione France 2 che le autorità stanno esaminando la teoria secondo cui dietro gli attacchi ci sarebbero movimenti di estrema sinistra, che somigliavano molto a un attacco alle infrastrutture ferroviarie effettuato da attivisti di estrema sinistra l’anno scorso.

Ha aggiunto che i servizi francesi “hanno individuato un certo numero di persone che potrebbero commettere” atti di sabotaggio.

“Gli attacchi sono stati molto deliberati, precisi e molto ben diretti”, ha detto, aggiungendo che questo era “lo stile tradizionale dell’azione di estrema sinistra”.

“La questione è se sono stati manipolati o se ciò è andato a loro vantaggio”, ha aggiunto.

Il ministro dei trasporti Patrice Vergret ha affermato che tutti i treni ad alta velocità in Francia sono tornati a funzionare normalmente lunedì mattina, dopo che gli ingegneri ferroviari hanno lavorato 24 ore su 24 per riparare i danni.

Il personale della SNCF osserva il passaggio di un treno TGV a Vald’yerre, alla periferia di Chartres, nel nord della Francia, il 26 luglio 2024, dopo la ripresa dei servizi ferroviari ad alta velocità a seguito di un sospetto sabotaggio. Jean-François Meunier/AFP/Getty



Il ministro ha detto a RTL che il costo dell’atto vandalico “molto probabilmente” ammonterebbe a milioni di euro, comprese “perdite commerciali” e “costi di riparazione”.

I cavi in ​​fibra ottica che corrono vicino ai binari e che garantiscono la trasmissione delle informazioni di sicurezza ai conducenti, come i segnali stradali e gli scambi, sono stati tagliati e dati alle fiamme negli attacchi a tre delle principali linee TGV ad alta velocità, nelle regioni occidentale, settentrionale e orientale Francia.