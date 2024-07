La presa della tecnologia sulla vita moderna ci spinge lungo un sentiero oscuro di miniere digitali

SAN FRANCISCO (AP) – “Muoviti velocemente e rompi le cose”, uno slogan high-tech reso popolare dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg vent’anni fa, avrebbe dovuto essere un grido di battaglia per la creatività rivoluzionaria. Ma ora sembra più un’elegia per una società basata sul digitale così fragile da non potersi permettere un programma software difettoso che avrebbe dovuto aiutare a proteggere i computer, non a disabilitarli.

Il conseguente collasso tecnologico globale All’inizio di questo mese è stato installato un aggiornamento difettoso Sui PC che eseguono Windows dominato da Microsoft Specialista in sicurezza informatica di CrowdStrike La situazione è stata così grave che alcune attività commerciali sono state colpite Come la Delta Airlines Si stavano ancora riprendendo giorni dopo.

È un momento rivelatore, che illustra i pericoli digitali che incombono in una cultura che dà per scontata la magia della tecnologia finché non esplode in uno spettacolo horror che mette a nudo la nostra ignoranza e vulnerabilità.

“Siamo completamente dipendenti da sistemi di cui non sappiamo nemmeno l’esistenza finché non si guastano”, afferma Paul Saffo, meteorologo e storico della Silicon Valley. “Siamo diventati un po’ come Blanche Du Bois”. In questa scena Da Un tram che si chiama Desiderio, dove dice: “Ho sempre fatto affidamento sulla gentilezza degli sconosciuti”.

“Gomma e lacci” e i pericoli del mondo connesso

Questa dipendenza – e l’estrema vulnerabilità – inizia con le connessioni tra computer, telefoni e altri dispositivi. Questo di solito rende la vita più facile e conveniente, ma significa anche che le interruzioni possono avere effetti a catena di vasta portata, causati da un errore come quello di CrowdStrike o da intenti malevoli da parte di un hacker.

“Forse è il momento di guardare come funziona Internet e poi chiedersi perché funziona in questo modo”, ha detto Gregory Falco, un assistente professore di ingegneria alla Cornell University “Perché ci sono un sacco di gomme da masticare e lacci delle scarpe che tengono insieme le cose”.

I rischi sono aggravati dal rafforzamento della supervisione da parte di un gruppo di aziende popolarmente conosciute come “Big Tech”: Microsoft, il cui software gestisce la maggior parte dei computer del mondo; Apple e Google, il cui software gestisce quasi tutti gli smartphone del mondo; Amazon, che supervisiona i data center responsabili della gestione dei siti web (un altro importante servizio fornito anche da Microsoft e Google, oltre al mercato dell’e-commerce); e Meta Platforms, il colosso dei social network che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp.

È un impero altamente concentrato con poche corsie aperte a una rete di aziende più piccole come CrowdStrike, un’azienda con un fatturato annuo di 3 miliardi di dollari, una frazione dei circa 250 miliardi di dollari di vendite annuali generate da Microsoft. Tutti i principali attori tendono ancora a dare priorità al profitto piuttosto che impegnarsi sulla qualità, ha affermato Isaac Nti Asar, condirettore del Cybersecurity and Global Policy Program presso l’Università dell’Indiana.

“Abbiamo costruito un culto della creatività, un sistema che dice: ‘Metti la tecnologia nelle mani delle persone il più velocemente possibile, e poi risolvila quando scopri di avere un problema’”, ha detto Nti Asar. “Dovremmo muoverci più lentamente e chiedere una tecnologia migliore invece di arrenderci a questi signori feudali”.

Come siamo arrivati ​​qui?

Ma è colpa delle grandi aziende tecnologiche per questa situazione? Oppure è la società del 21° secolo che ci ha inconsapevolmente permesso di arrivare a questo punto: i consumatori acquistano avidamente i loro nuovissimi gadget mentre pubblicano con gioia le loro foto online, e legislatori apparentemente non competitivi eletti per far rispettare le salvaguardie?

“Tutti vogliono incolpare gli altri, ma io dico che è meglio iniziare guardandosi allo specchio”, ha detto Safo.

Ma dovremmo cambiare rotta se la nostra evoluzione digitale sembra andare nella direzione sbagliata? Oppure questo è possibile anche in circostanze in cui alcune società di carte di credito addebitano commissioni ai propri clienti se preferiscono che i loro sistemi di fatturazione mensile vengano consegnati loro dal servizio postale degli Stati Uniti, che è diventato noto come “posta ordinaria” perché si muove così lentamente?

Rimanere bloccati in un’era diversa ha funzionato bene per Southwest Airlines durante la crisi CrowdStrike perché il suo sistema funzionava ancora con il software Windows degli anni ’90. È una tecnologia così vecchia che Southwest non si affida a CrowdStrike per la sicurezza. Tuttavia, questa spada ha un altro vantaggio, meno attraente: agire come un luddista frena il sud-ovest Durante la stagione dei viaggi festivi del 2022 Quando migliaia di voli furono cancellati perché la sua tecnologia non era in grado di adattare adeguatamente gli orari dell’equipaggio.

Ma un ritorno all’era analogica e digitale di trenta o quaranta anni fa, quando sempre più compiti venivano svolti a mano e i documenti venivano gestiti con carta e penna, sta diventando sempre più inaccettabile. In effetti, la tecnologia sembra ora essere sulla buona strada per diventare più diffusa, poiché l’intelligenza artificiale sembra pronta ad automatizzare più attività, inclusa la scrittura di codice per gli aggiornamenti software che verranno controllati da un computer – che sarà poi supervisionato da un altro computer per garantire che non si schianta.

Ma ciò non significa che le singole famiglie non possano ancora ricorrere ad alcuni vecchi trucchi come backup quando la tecnologia vacilla, afferma Matt Mittelstedt, ricercatore presso il Mercatus Center, un think tank della George Mason University. “C’è una graduale consapevolezza che alcune delle cose che una volta prendevamo in giro, come mettere una password su un blocco note, non sono necessariamente l’idea peggiore.”

A questo punto, gli esperti ritengono che il governo e il settore privato debbano dedicare più tempo alla mappatura dell’ecosistema digitale per comprendere meglio le vulnerabilità del sistema. Altrimenti, la società nel suo insieme potrebbe ritrovarsi a navigare in un campo di mine digitali, con gli occhi bendati. “Non disponiamo di alcuna informazione sull’ambiente in cui operiamo in questo momento, a parte la massa di bombe a orologeria là fuori”, afferma Mittelstedt.