La principale corrente atlantica che mantiene caldo il nord Europa potrebbe vedere nuovi cambiamenti e punti di svolta

Velocità attuali della circolazione polare atlantica nel modello climatico a bassa risoluzione (a sinistra) e nel modello ad alta risoluzione (a destra) in questo articolo. Copyright: rivista di fisica tramite la NASA



L’Europa settentrionale è relativamente calda a causa della sua posizione sulla superficie terrestre. Ad esempio, sebbene Londra si trovi a nord della maggior parte delle principali città canadesi, è più calda di tutte le città (anche di Vancouver nella Columbia Britannica). Ma questo calore potrebbe scomparire entro l’inizio di questo secolo a causa del riscaldamento globale.

La ragione di ciò è che una grande corrente oceanica, la Corrente dell’Oceano Atlantico Meridionale (AMOC), che si estende dal Golfo del Messico alle Svalbard in Norvegia, potrebbe smettere di scorrere. Oggi trasporta enormi quantità di acqua calda nell’Atlantico settentrionale, dove si raffredda, affonda e cambia bruscamente direzione, allontanandosi dalla costa orientale della Groenlandia, quindi attraverso l’Atlantico centrale (e sotto la corrente dell’Atlantico sud-orientale) nell’Atlantico meridionale. Il calore rilasciato in questo processo mantiene i porti del Nord Europa liberi dal ghiaccio.

A causa del riscaldamento globale, l’acqua salata nell’Oceano Atlantico nord-orientale si sta mescolando con l’acqua dolce fredda proveniente dallo scioglimento dell’Artico e con l’aumento delle precipitazioni che caratterizza il riscaldamento globale. Quest’acqua dolce riduce la densità e la salinità della corrente, e quindi riduce il raffreddamento della corrente e il suo declino nell’Oceano Atlantico settentrionale, e quindi i suoi flussi verso sud diminuiscono.

Nel 1995, modellisti climatici è prevista che l’AMOC si fermerà entro il 2200. Le osservazioni sono disponibili dal 2004 e, in effetti, parti dell’AMOC Sembra che stia rallentando.

Ma fino ad ora, i modelli climatici non sono stati in grado di osservare da vicino la circolazione dell’Oceano Atlantico, comprese le sue correnti, i vortici e molti altri input.

Ora, utilizzando un modello climatico che offre una visione più dettagliata della Circolazione Polare Atlantica, gli scienziati hanno una visione migliore del suo futuro, scoprendo dettagli che i modelli precedenti trascuravano. In questo nuovo modello più accurato, la Circolazione Polare Atlantica crolla improvvisamente in alcune regioni e aumenta inaspettatamente in altre. I risultati sono: pubblicato Nella rivista Lettere di revisione del materiale.

“Il nostro studio di modellazione ad alta risoluzione rivela un cambiamento sorprendente: la circolazione ribaltante dell’Oceano Atlantico (AMOC) nella regione atlantica subartica potrebbe rafforzarsi a causa del riscaldamento”, “sfidando la convinzione diffusa che questo sistema di biocorrenti si stia indebolendo uniformemente”.

I grandi modelli climatici globali utilizzati nelle proiezioni dei cambiamenti climatici dividono la terra e l’oceano in regioni di 100 km per 100 km, per adattarsi al tempo e alla disponibilità di calcolo. Essendo modelli a “bassa risoluzione”, potrebbero mancare caratteristiche fisiche più piccole, ad es Turbinii E Turbinii Nell’oceano.

Lohmann e i suoi colleghi hanno utilizzato un modello climatico ad alta risoluzione recentemente sviluppato chiamato Modello del sistema terrestre comunitario Ciò ha ridotto le dimensioni della griglia precedente da 1 grado di latitudine e longitudine su ciascun lato a 0,1 gradi, ovvero circa 17 chilometri.

Si presumeva che il livello di anidride carbonica nell’atmosfera sarebbe aumentato a un ritmo elevato, cosa confermata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici. Scenario RCP 8.5Con i livelli di anidride carbonica in rapido aumento nel corso del secolo fino a un livello di circa 1.250 parti per milione nel 2100.

Sia il modello ad alta risoluzione che quello a bassa risoluzione hanno mostrato un rallentamento complessivo dell’AMOC, di circa 8 milioni di metri cubi di acqua al secondo dal 2000 al 2100, con un forte calo intorno al 2020. (In confronto, la portata totale del Si stima che l’AMOC sia pari a circa 15-20 milioni di metri cubi di acqua al secondo, trasferendo circa 1,3 milioni di miliardi di joule di energia al secondo). Ma su scala più piccola, più regionale, alcune parti dell’AMOC sono crollate improvvisamente, mentre in altre si sono rafforzate nel tempo.

“I modelli climatici avanzati ora rivelano che in condizioni di emissioni estreme di gas serra (RCP 8.5), la circolazione atlantica potrebbe subire forti diminuzioni in alcune regioni mentre paradossalmente aumenta nell’Artico”, ha affermato Lohmann anno si tratta di un indebolimento dell’attività della circolazione dell’Oceano Atlantico”.

Oltre alle variazioni regionali e alle correnti oceaniche, il modello ad alta risoluzione ha mostrato punti di svolta che non erano noti dagli studi a bassa risoluzione.

Un punto di svolta si verifica quando un sistema cambia improvvisamente da uno stato a un altro: la soglia oltre la quale un ulteriore piccolo cambiamento fa sì che il sistema passi improvvisamente a un nuovo stato. Ad esempio, puoi mangiare e mangiare mentre indossi i pantaloni, ma a un certo punto il fondo dei pantaloni si strapperà improvvisamente e rimarranno in uno stato diverso per sempre. Questo è un punto di svolta per i pantaloni.

Sottosistemi di Il sistema climatico presenta punti di svoltaAd esempio, sono stati condotti studi sul passato della calotta glaciale della Groenlandia stimato La Terra sarà testimone di un punto di svolta quando la temperatura terrestre aumenterà di circa 2,5 gradi Celsius al di sopra del livello preindustriale. Quando la Terra raggiungerà un punto critico, lo scioglimento dell’intera calotta glaciale potrebbe diventare inevitabile.

Gli scienziati hanno scoperto che su scala più piccola, parti del ciclo geofisico atlantico contengono punti di svolta che non compaiono nei modelli precedenti del ciclo geofisico atlantico generale.

“I risultati evidenziano l’urgente necessità di incorporare le dinamiche regionali nelle proiezioni della circolazione marina dell’Atlantico, poiché questi cambiamenti locali possono avere profondi impatti sul clima e sugli ecosistemi marini”, ha affermato Lohmann.

“Mentre affrontiamo un futuro climatico incerto, queste intuizioni sottolineano l’importanza fondamentale dello sviluppo di modelli climatici per anticipare e rispondere ai cambiamenti drammatici nei sistemi del nostro pianeta”. Inoltre, ha detto, il feedback tra la circolazione macro-atlantica e la circolazione atlantica su piccola scala “potrebbe cambiare in futuro”.

maggiori informazioni:

Ruijian Guo et al., Il declino della circolazione dell’Oceano Atlantico: ribaltamento del piccolo equilibrio sotto il riscaldamento globale, Lettere di revisione del materiale (2024). doi: 10.1103/PhysRevLett.133.034201

© 2024 Web of Science