La principessa Charlotte sostituisce Kate Middleton a Wimbledon

La più grande fan di Kate Middleton è probabilmente sua figlia, la principessa Charlotte.

La principessa del Galles, 42 anni, è uscita da Wimbledon il 14 luglio, segnando una rara uscita pubblica mentre continua la cura del cancro. Insieme alla bambina di 9 anni Charlotte, le due principesse hanno incontrato le persone legate all’evento prima di dirigersi al palco reale del campo centrale per assistere alla finale del singolare maschile, seguito della partita di campionato dello scorso anno tra lo spagnolo Carlos Algarz e Novak Djokovic. . Serbia.

Mentre prendevano posto in prima fila nel palco reale, la folla si è alzata e la principessa Kate ha fatto una standing ovation. La principessa Charlotte era orgogliosa di vedere sua madre, che la salutava con un sorriso, commossa dalla vista. Gli applausi hanno risuonato profondamente, segnando un’apparizione pubblica rara ed emozionante per Kate nel bel mezzo della cura del cancro.

La sorella di Kate, Pippa Middleton, ha completato il Ladies Day a Wimbledon.

Mentre la principessa Kate indossava un abito viola abbinato con la spilla del papillon per simboleggiare il suo ruolo nell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, la principessa Charlotte indossava un abito blu a pois con i capelli nel suo stile inconfondibile: un mezzo raccolto con due trecce. legato indietro in un arco.

La principessa Kate e il principe William sono ospiti abituali di Wimbledon e, negli ultimi anni, hanno iniziato a introdurre i loro figli all’evento sportivo base del calendario estivo.

Era la seconda volta che partecipava al torneo di tennis in trasferta della Principessa Charlotte a Wimbledon. La principessa Charlotte ha fatto il suo debutto a Wimbledon lo scorso anno con i suoi genitori e il fratello maggiore, il principe George, indossando un paio di eleganti occhiali da sole mentre faceva il tifo per Carlos Algarz, che ha battuto Djokovic in una partita emozionante.

La principessa Charlotte e Kate Middleton a Wimbledon il 14 luglio 2024.

Anche il principe George ha partecipato all’evento due volte, nel 2022 (per avere la possibilità di tenere in mano il primo trofeo di Djokovic!) e nel 2023.

Il fratellino del principe George e della principessa Charlotte, il principe Louis di 6 anni, deve ancora fare il suo debutto a Wimbledon. Il motivo potrebbe essere che era troppo giovane: entrambi i fratelli reali di Louis avevano 8 anni quando parteciparono per la prima volta all’evento sportivo.

La principessa Charlotte e Kate Middleton a Wimbledon il 14 luglio 2024.

A causa dell’elevata domanda di spazio nell’area da 74 posti, il palco reale del Centre Court è generalmente vietato ai bambini, ma sono previste eccezioni per i figli reali.

Il principe William ha saltato la finale di Wimbledon di quest’anno mentre si recava in Germania per un altro evento sportivo. Il 42enne Principe di Galles sosterrà la squadra di calcio inglese contro la Spagna ai campionati Euro 2024 come capo della Federcalcio.

La principessa Charlotte e Kate Middleton a Wimbledon il 14 luglio 2024.

Anche se la Principessa del Galles di solito frequenta Wimbledon per diversi giorni ogni anno, è rimasta fuori dagli occhi del pubblico mentre continua a sottoporsi a cure contro il cancro. Poche settimane dopo la sua uscita a Wimbledon, si è unita alla famiglia reale al Trooping the Colour, la celebrazione annuale del compleanno di Re Carlo, nella sua prima uscita da quando ha rivelato la sua diagnosi.

Gli organizzatori di Wimbledon avevano precedentemente affermato di sperare di continuare la tradizione di consegnare i premi quest’anno, alla presenza dei reali. ha detto il presidente del club Debbie Jevons Il gioco del telegrafo Daranno alla principessa Kate “la massima flessibilità possibile”, con il negozio che farà l’appello a chi consegnerà i trofei, cosa che non potrà essere fatta fino alla mattina della finale.

Kate Middleton partecipa a Wimbledon con la principessa Charlotte il 14 luglio 2024.

Prima di diventare mecenate dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, Kate frequentava regolarmente Wimbledon. L’appassionata tennista ha partecipato al torneo ogni anno da quando ha sposato il principe William nel 2020 (quando la pandemia di COVID-19 ha colpito il torneo) e nel 2013 quando era “fortemente incinta” del principe George e dei medici. Ha consigliato di non partecipare all’evento.