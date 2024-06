La principessa Kate dice che sta facendo “buoni progressi”

LONDRA (AP) – La principessa del Galles ha detto venerdì che sta “facendo buoni progressi” con la cura del cancro e sabato parteciperà al gala reale Trooping the Color, la prima apparizione pubblica di Kate dalla diagnosi.

La moglie del principe William, 42 anni, non è apparsa in pubblico quest’anno. A marzo aveva annunciato di essere sottoposta a chemioterapia per un tipo di cancro non specificato.





“Sto facendo buoni progressi, ma come sa chiunque abbia fatto la chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti”, ha detto Kate in una dichiarazione rilasciata venerdì, aggiungendo che dovrà affrontare “ancora qualche mese” di trattamento.

Kate ha detto: “Non vedo l’ora di partecipare alla parata del compleanno del re questo fine settimana con la mia famiglia, e spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l’estate, ma allo stesso tempo so di non essere ancora fuori dai guai”.

Questo annuncio rappresenta una pietra miliare importante, ma non rappresenta il ritorno di Kate ai compiti pubblici a tempo pieno.

Trooping the Colour, conosciuta anche come King’s Birthday Parade, è una parata militare annuale che cade nel giorno del compleanno ufficiale del re a giugno. Il re Carlo III, anch’egli in cura per una forma sconosciuta di cancro, dovrà supervisionare la cerimonia in cui le truppe in alta uniforme sfilano davanti al re con la loro bandiera cerimoniale, o “colore”.

Si prevede che Kate viaggerà su una carrozza trainata da cavalli da Buckingham Palace con i figli della coppia: il principe George, 10 anni; Principessa Charlotte, 9 anni; e il principe Louis, 6 anni, prima di assistere alla cerimonia da un edificio vicino alla piazza d’armi. Potrebbe anche unirsi ad altri membri della famiglia reale per un look tradizionale sul balcone di Buckingham Palace.

L’annuncio di Kate è arrivato a marzo, dopo che sui social media si erano diffuse speculazioni sulla sua salute e sulla sua assenza dal pubblico. Ha rivelato solo alcuni dettagli sulla sua malattia, scoperta dopo quello che ha descritto come un importante intervento chirurgico addominale lo scorso gennaio.

In un videomessaggio di marzo, Kate ha detto che la diagnosi è stata “un enorme shock, e William e io stiamo facendo tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra piccola famiglia”.

Venerdì, Kate ha ringraziato il pubblico, dicendo che era “stupita da tutti i dolci messaggi di sostegno e incoraggiamento”.

“Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l’incertezza. Prendo ogni giorno come viene, ascolto il mio corpo e mi concedo il tempo tanto necessario per guarire”, ha detto la tua continua comprensione, e a tutti voi che avete così coraggiosamente condiviso le vostre storie con me.”

Charles (75 anni) ha rivelato di avere un cancro a febbraio e recentemente è tornato a svolgere le sue funzioni pubbliche. Questa settimana ha partecipato alle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario del D-Day, l’invasione dell’Europa occupata dai nazisti il ​​6 giugno 1944.

Probabilmente Carlo si recherà all’evento di sabato in carrozza con la regina Camilla, e si prevede che assisterà alla cerimonia seduto su una piattaforma, piuttosto che a cavallo come ha fatto l’anno scorso.