La principessa Kate presenterà il trofeo alla finale maschile di Wimbledon in una rara apparizione

Kensington Palace ha confermato sabato che Catherine, principessa del Galles, consegnerà domenica il trofeo al vincitore della finale maschile di Wimbledon in quella che sarà la sua seconda apparizione pubblica da quando aveva annunciato la sua diagnosi di cancro a marzo.

Katherine, che è stata vista ad un solo evento ufficiale da dicembre, sarà sul campo centrale per guardare il campione in carica Carlos Alcaraz affrontare Novak Djokovic. Ma sabato non ha partecipato alla finale femminile.