La promessa di onestà di Rachel Reeves è una mossa rischiosa

Reeves ha fatto di tutto per evitare che qualsiasi futuro governo mettesse da parte l’istituto di previsione indipendente del Regno Unito dalla valutazione dei suoi piani economici, come ha fatto l’ex primo ministro Liz Truss nel suo mini-bilancio a breve termine.

In effetti, sta lavorando su una legislazione che darebbe potere all’Ufficio per la responsabilità di bilancio (OBR) di pronunciarsi su qualsiasi annuncio importante relativo a tasse o spese.

L’Ufficio per la responsabilità di bilancio non sarà coinvolto nel processo di lunedì, anche se potremmo avere sue notizie dopo l’evento.

Il ministro dell’Interno Yvette Cooper ha già affermato che il piano conservatore per il Ruanda, ora annullato, costa 700 milioni di sterline. Nelle aree non protette dai tagli alla spesa, il servizio civile avrebbe dovuto preparare scenari sulle reali implicazioni dei tagli per carceri, tribunali, università, istituti e comuni di istruzione superiore, compresa l’assistenza sociale per adulti e bambini.