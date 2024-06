La prossima partita WNBA di Caitlin Clark: come guardare Indiana Fever vs. Sogno di Atlanta stasera

Kaitlin Clark e Indiana Fever affronteranno venerdì l’Atlanta Dream. (Brian Spurlock/Ikon Sportswire tramite Getty Images)

Caitlin Clark e Indiana Fever stanno finalmente iniziando a prendere il sopravvento, vincendo la loro terza partita consecutiva questa settimana quando hanno sconfitto i Washington Mystics 88-81. La squadra non vince quattro partite di fila dal 2015. Il prossimo avversario? Sogno di Atlanta. Gli Atlanta Dream sono 6-7 finora in questa stagione, e stasera i Fever li affronteranno in casa. In vista della partita di stasera, le probabilità sono a favore dei Fever. Sintonizzati con Clarke e la sua squadra mentre affrontano l’Atlanta Dream stasera alle 19:30 ET su ION e WNBA League Pass. Siete pronti a guardare la prossima partita di Kaitlyn Clarke? Ecco cosa devi sapere prima di Fever vs. Sogna stasera.

Come guardare la prossima partita di Kaitlyn Clarke: Indiana Fever vs. Sogno di Atlanta:

FuboTV Ottieni Ion, ABC, ESPN, ESPN2, CBS, CBS Sports Network e NBA TV

data: Venerdì 21 giugno

tempo: 19:30 ET

posizione: State Farm Arena, Atlanta, Georgia

Canale tv: ione

fluire: Fubo, DirecTV, WNBA League Pass

Quando sarà la prossima partita WNBA di Caitlin Clarke?

Caitlin Clark continua la sua stagione da rookie nella WNBA stasera con una partita in trasferta contro l’Atlanta Dream.

A che ora è la partita di Kaitlyn Clark?

Febbre dell’Indiana vs. Atlanta Dream stasera alle 19:30 ET.

Canale della partita Atlanta vs Indiana:

Fever at Dream andrà in onda su ION, che, se non disponi già di un cavo, puoi eseguire lo streaming gratuitamente tramite FreeVee di Amazon o come componente aggiuntivo tramite DirecTV o Fubo. Questa partita verrà trasmessa in streaming anche su WNBA League Pass purché non ti trovi in ​​un’area bloccata.

Come guardare Indiana Fever vs Atlanta Dream senza cavo:

(Immagine: FreeFi) The Ion Channel è attualmente disponibile per lo streaming completamente gratuito sul servizio di streaming gratuito di Amazon, Freevee. La piattaforma di streaming completamente gratuita e supportata da pubblicità offre anche titoli popolari come Schitt’s Creek, Persona di interesse, Ai confini della realtà Il Freevee originale Dovere della giuria. Avrai bisogno di un dispositivo mobile, una smart TV o una chiavetta per lo streaming per accedere all’app Freevee. $ 0 su Amazon

(Fobo) A $ 90 al mese, il livello Elite di Fubo TV ti dà accesso a ESPN, ESPN2, ABC, CBS, CBS Sports Network, NBA TV, Ion e oltre 200 altri canali live. Il servizio TV in diretta è sicuramente una delle opzioni più costose di questo elenco, ma ti offrirà comunque un notevole risparmio rispetto a un pacchetto via cavo tradizionale e ti darà accesso alla maggior parte dei giochi WNBA che puoi guardare con un solo abbonamento. Gli abbonati Fubo ricevono inoltre 1.000 ore di archiviazione DVR su cloud. La piattaforma offre un periodo di prova gratuito. Prova gratuitamente su Fubo

Il modo migliore per guardare le partite della WNBA:

Non vedi l’ora di rimetterti in pari con la stagione da rookie di Caitlin Clark? Le partite della WNBA verranno trasmesse su più di una dozzina di canali e piattaforme live in questa stagione. Se hai bisogno di aiuto per capire dove trasmettere in streaming la prossima partita di Caitlin Clark o seguire la tua squadra WNBA preferita in questa stagione, Yahoo Sports è quello che fa per te. Ecco alcune delle nostre migliori scelte su come trasmettere in streaming la stagione WNBA 2024. Per altri modi di guardare, consulta la nostra guida allo streaming WNBA.