La quota di mercato di Tether USDT è scesa dall’82% al 74%.

La quota di mercato di Tether USDT scende dall’82% al 74%

Le stablecoin regolamentate come l’USDC stanno guadagnando quote di mercato riflettendo il cambiamento delle preferenze del mercato.

Con la crescente adozione e l’uso diffuso delle criptovalute a livello globale, le stablecoin sono emerse come le preferite dagli investitori e come riserva di valore per molti utenti di criptovalute.

Negli ultimi anni, Tether è stata la criptovaluta dominante in un mercato delle stablecoin altamente concentrato. Nonostante la posizione dominante, il sentimento del mercato sta cambiando e la posizione dominante di Tether sta lentamente svanendo.

Al momento della stesura di questo articolo, il volume degli scambi di USDT di Tether è diminuito dell’8,8% in 24 ore a 38,65 miliardi di dollari.

La quota di mercato di Tether USDT diminuisce

Secondo un rapporto di Kaiko, la quota di mercato di Tether è in costante calo. È stato inoltre rilevato che la quota di mercato di USDT sugli scambi centralizzati è scesa dall’82% al 74% nel 2024.

Il declino deriva da un crescente cambiamento nel sentiment del mercato e nella regolamentazione delle stablecoin. Nell’ultimo anno altre stablecoin, come FDUSD, hanno preso il sopravvento sul mercato, soprattutto dopo la partnership con Binance.

Questi fattori hanno messo alla prova il dominio di Tether sul mercato.

Aumento della concorrenza

Come riportato da AMBCrypto, il volume degli scambi di USDC è salito a 23 miliardi di dollari nel 2024 da un minimo di 9 miliardi di dollari nel 2023. L’aumento di USDC deriva dalla crescente domanda di stablecoin compatibili.

I grandi investitori, soprattutto quelli istituzionali, si stanno lentamente rivolgendo alle stablecoin legalmente accettate per garantire la loro conformità ai requisiti operativi, soprattutto nell’Unione Europea.

Secondo Kaiko, la quota di mercato di USDC è salita al 12%, avvicinandosi alla quota del 14% di FDUSD.

Con l’aumento del volume degli scambi sui principali scambi di criptovaluta come OKX, Binance e Bybit, USDC è diventato un forte concorrente di Tether. Inoltre, l’approvazione di CIRCLE da parte di MICA ha aumentato significativamente la quota di mercato e il volume degli scambi di USDC.

Anche questo è il caso Commercio di Key Rock Condiviso su X, USDC supera Tether in termini di flessibilità e accessibilità. Ha sottolineato che,

“L’offerta USDC è più flessibile dell’offerta Tether. Fornisce uno strumento gratuito e di facile accesso, poiché la transazione di Tether richiede tempi di trasferimento lunghi verso le banche più piccole nelle Isole Vergini.”

Regolamento UE sulle stablecoin

In particolare, la regolamentazione dei mercati europei delle criptovalute (MICA) è destinata a sfidare il continuo predominio delle stablecoin non conformi.

Con l’entrata in vigore dei requisiti MICA, scambi come Kraken potrebbero dover riconsiderare la loro posizione sulle stablecoin come Tether. Queste normative hanno fatto sì che i principali attori si preoccupassero delle loro operazioni nell’UE, anche in relazione alle stablecoin approvate.

Ad esempio, il CEO di Tether ha affermato che questi requisiti potrebbero portare a complicazioni tra gli emittenti di stablecoin.

Più in generale, MICA ha creato un precedente che metterà alla prova i processi di crittografia esistenti nell’UE.

Tether attende la sospensione dei rimborsi di USDT

Secondo i rapporti ufficiali, Tether dovrebbe sospendere i rimborsi di USDT sulle principali blockchain entro settembre 2025.

Francesco Nota questo sviluppo su X (ex Twitter) e condividilo,

“Tether ha annunciato che a partire da oggi smetterà di coniare USDT su EOS e Algorand. Tuttavia, i riscatti di USDT continueranno su queste blockchain per i prossimi 12 mesi.”

Ciò fa seguito alla sospensione di Tether USDT nel 2023 su altre blockchain come Bitcoin, Kusama e Bitcoin Cash. Nei prossimi 12 mesi, Tether sospenderà le operazioni su diverse piattaforme con l’obiettivo di sfruttare reti efficienti per migliorare l’esperienza dell’utente e la stabilità complessiva della stablecoin.