POKrovsk, Ucraina – Le forze russe hanno lanciato un arco di offensiva nella regione orientale del Donbass in Ucraina nel caldo soffocante dell’estate, nel tentativo di estendere le costanti conquiste territoriali di Mosca e conquistare la città di Pokrovsk, un nodo chiave dei trasporti. L’attacco arriva in un momento in cui l’Ucraina è ancora a corto di soldati, e mentre i disordini elettorali negli Stati Uniti hanno sollevato nuove speculazioni secondo cui Kiev potrebbe presto essere costretta a negoziare una consegna territoriale.

Dopo che un afflusso di armi e denaro statunitense ha aiutato l’Ucraina a respingere una rinnovata invasione della regione di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, a maggio, impedendo un importante passo avanti e infrangendo le speranze di Mosca di accerchiare la seconda città più grande dell’Ucraina, i leader russi hanno focalizzato nuovamente la loro attenzione sulla regione di Donetsk, che potrebbe… L’obiettivo regionale più importante del presidente russo Vladimir Putin.

Sebbene la riconquista della regione di Kharkov abbia portato a guadagni limitati, ha portato alla deviazione delle risorse ucraine. Oleksandr, 30 anni, comandante del battaglione della 47a brigata che combatte vicino a Ukhrytin, afferma che le forze ucraine stanno affrontando difficoltà e che la preda di Putin è sempre più alla portata della Russia.

“Questa strategia è intelligente: cerchi di concentrare il potere del tuo nemico in una direzione e poi distogliere la sua attenzione in un’altra direzione”, ha detto Oleksandr, che viene chiamato “Genius” ed è stato identificato solo con il suo nome in armonia con l’ucraino. protocollo militare.

“Il loro primo obiettivo è distruggerci, il secondo è farci pressione affinché possano avere maggiore influenza nei colloqui di pace e ottenere di più da noi. Stanno per prendere il controllo della regione di Donetsk”, ha detto.

Le forze di Putin stanno ora avanzando lungo un arco di tre punti principali: Chasev Yar, appena a ovest della città di Bakhmut, che la Russia ha conquistato nella primavera del 2023; la piccola città industriale di Turetsk; E in una zona rurale a ovest di Ukhrytin, un villaggio su un’altura strategica è stato catturato a maggio dopo che le forze russe erano avanzate a nord-ovest di Avdiivka, che avevano occupato a febbraio.

Mentre altrove si stanno svolgendo pesanti combattimenti, tra cui Kubyansk nel nord-est e in alcune località lungo il fronte meridionale, l’offensiva a Donetsk rappresenta un netto cambiamento nella tattica dei comandanti russi che sembrano aver imparato dagli errori del passato e ora stanno ottenendo guadagni costanti. per il Cremlino Minacciano anche la città ucraina di Kostyantinivka, che si trova su un’autostrada strategica. READ Aeroporto di Dubai: riprende il programma completo dopo il caos dell'alluvione

Questa settimana, l’Institute for the Study of War, un think tank con sede a Washington, ha riferito che l’Ucraina ha fermato un massiccio attacco meccanizzato da parte delle forze russe vicino a Kostyantinivka, provocando una significativa perdita di equipaggiamento russo. Venerdì lo stato maggiore ucraino ha riferito che la “situazione più calda” rimane vicino a Pokrovsk.

“Questa nuova mossa nella regione di Donetsk è molto interessante perché segnala un cambiamento più ampio nella pianificazione operativa”, afferma Carolina Hurd, analista dell’Istituto per lo studio della guerra. “I progressi reali sono stati precedentemente limitati dagli errori tattici russi i russi hanno avuto difficoltà a elaborare strategie negli ultimi anni.”

“Dopo essersi accontentati di lanciare uomini in tentativi a lungo termine che provocavano pesanti perdite, i comandanti operativi russi stanno ora imparando come condurre sforzi offensivi simultanei che si rafforzano reciprocamente e mantenere una pressione sostenuta sulle risorse ucraine”, ha continuato.

Le forze ucraine esauste sentono la pressione, La situazione è stata aggravata dall’intenso caldo estivo, con temperature che all’inizio di questo mese sono aumentate fino a oltre 104 gradi in alcune zone del fronte.

I comandanti e i soldati ucraini intervistati dal Washington Post hanno citato l’esaurimento e la diminuzione delle risorse, inclusa una grave carenza di truppe. La nuova legge sulla mobilitazione approvata dal parlamento ucraino non ha fornito i rinforzi tanto necessari, poiché le nuove reclute sono ancora in fase di formazione e alcuni uomini idonei alla coscrizione sono fuggiti dal paese o si nascondono nelle loro case per evitare la coscrizione.

Un sergente, 56 anni, che si fa chiamare “Bart”, ha descritto la situazione come “critica” e ha detto che c’era “un caos pericoloso” in prima linea. Ha incolpato i fallimenti nel processo decisionale del comando, compresi i casi in cui le forze ucraine e russe hanno confuso le loro posizioni.

Mikhail (46 anni), il comandante della batteria di mortai a Krasnogorievka, soprannominato “Brin”, ha affermato che l’indagine ha mostrato che la Russia ha recentemente “alzato il tetto delle ambizioni” attorno a Okhryatin e ha stanziato risorse significative, comprese più truppe. e carri armati. READ Parenti degli ostaggi israeliani arrestati durante la protesta mentre i colloqui a Gaza falliscono

La settimana scorsa, le forze russe sono riuscite ad avanzare quattro miglia a ovest di Ukhrytin, costringendo la brigata di fanteria ucraina che controllava una linea nel villaggio di Prohrys a ritirarsi.

La 47a divisione motorizzata ucraina è stata costretta a una “ritirata caotica” a causa della carenza di soldati.

Alcuni dei combattimenti più pesanti di quest’estate si stanno svolgendo intorno alla città industriale di Turetsk, dove la Russia ha ottenuto significativi vantaggi tattici.

Comandanti militari e analisti hanno affermato che lo scopo di questi combattimenti, e degli attacchi russi alla vicina città di New York, era quello di fare pressione sulle unità di fanteria esauste in Ucraina, con l’obiettivo di penetrare nella città di Kostyantinivka.

I soldati ucraini hanno affermato che le forze russe vicino a Turetsk sembrano utilizzare la stessa strategia usata per conquistare Avdiivka a febbraio, dopo mesi di pesanti combattimenti. Lì i russi circondarono gli ucraini da tre lati, indebolendo allo stesso tempo le loro forze lanciando incessantemente bombe plananti dall’alto.

Ora, oltre ai bombardamenti incessanti e agli attacchi dei droni, il caldo intenso sta esaurendo i soldati che vivono nelle trincee delle foreste e nei vasti campi dell’Ucraina. I cieli blu e limpidi significano che i soldati sono più vulnerabili alla ricognizione e ai droni.

Anche alcune forze russe si stanno spostando verso ovest e nord attraverso la città di Kurakhov. Se riesci a catturare Turetsk, Pokrovsk e Kostyantinivka, l’intera regione di Donetsk sarà in pericolo.

Molti leader ucraini hanno citato l’accelerazione nella guerra dei droni come una delle sfide chiave sul campo di battaglia, poiché la Russia ha aumentato notevolmente le sue capacità di disturbo elettronico per cancellare il precedente vantaggio dell’Ucraina utilizzando i droni con visuale in prima persona, o FPV.

“Ciò che è cambiato radicalmente è la tattica dei droni e il loro uso della guerra elettronica”, ha detto Mikhail “In passato avevamo il sopravvento ed eravamo più efficienti, ma ora non è più così”.

L’Ucraina sta anche riprogettando i droni per effettuare operazioni di sminamento e lanciare nuovi tipi di attacchi, ha detto Serhiy, 29 anni, comandante di un’unità di droni operante a New York, che si fa chiamare “Shelby”. Ad esempio, ha detto, gli ingegneri hanno attaccato mine anticarro ai droni pesanti di Kazan. READ È morto Kapuso, il cane dietro il meme "Doge".

Ora, molti veicoli nel Donbass sono dotati di antenne, il che indica che trasportano apparecchiature per disturbare i droni. I soldati usano anche piccole scatole nere conosciute come “zuccheri”, che sono radar che identificano e avvisano della presenza di droni. Un anno fa in Ucraina gli zuccheri non esistevano, ma ora sono comuni.

I soldati ucraini hanno anche notato un aumento nell’uso di bombe aeree, in particolare bombe plananti dell’era sovietica, intorno a Chasiv Yar e New York, che secondo loro stanno causando danni significativi e incidendo sul morale. Alcuni pesano fino a 6.600 libbre e possono distruggere le posizioni dei pedoni e gli edifici con effetti catastrofici.

Eugene, 41 anni, pilota di droni che lavora a New York, ha affermato che mentre i comandanti russi fanno ancora affidamento sulle tattiche di “attacco di carne” – inviando ondate di nuove reclute spesso impreparate contro un bersaglio – stanno anche applicando tattiche di “attacco di carne”. campagna “terra bruciata” per spazzare via intere città.

Il pilota dei droni Sarhi ha detto: “I russi stanno colpendo New York con bombe aeree e artiglieria per distruggere interi quartieri della città in modo da poter spostare le truppe lì”.

Pasha (34 anni), pilota di droni che combatteva con la 105a Brigata, ha descritto la situazione a New York come “davvero difficile”.

“Stanno usando New York per circondare Turetsk e penso che ora abbiano una reale possibilità di circondarla, è solo una questione di risorse e tempismo”, ha detto Pasha. Ha aggiunto che le granate plananti sono molto potenti e possono paralizzare intere unità di fanteria con colpi cerebrali.

Hurd, dell’Istituto per lo studio della guerra, ha affermato che è improbabile che la Russia abbia successo nonostante i suoi recenti guadagni.

“La Russia non ha dimostrato la sua capacità di effettuare un’avanzata meccanizzata efficace e di conquistare vaste aree di territorio, quindi è improbabile che sarà in grado di impadronirsi dell’intero Donbas con la forza”, ha affermato. Tuttavia, ha affermato che il conflitto lento, arduo ed estenuante è stato più vantaggioso per Mosca poiché il morale ucraino e il futuro sostegno occidentale si sono deteriorati.