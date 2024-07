La scena del bacio in Twisters è stata tagliata dopo che Steven Spielberg se ne è accorto

Universal Pictures/Per gentile concessione della Collezione Everett

“Twisters” ha incassato l’enorme cifra di 80,5 milioni di dollari, ma una delle cose che ha suscitato più polemiche sui social media è stata qualcosa che non era incluso nel film. Il filmato del film che mostra le star Daisy Edgar-Jones e Glen Powell mentre filmano una scena sexy in cui i loro personaggi condividono un bacio appassionato è diventato virale nei giorni precedenti l’uscita di Twisters, ma i fan sono rimasti subito scioccati dal fatto che il bacio non fosse incluso nel film. versione cinematografica.

“Penso che sia un biglietto di Spielberg, giusto?” Edgar Jones Collider ha detto Per quanto riguarda il bacio tagliato, ha rivelato che il produttore esecutivo Steven Spielberg ha scelto di non mostrare il bacio nel film. “Penso che questo impedisca al film di sembrare troppo cliché, in realtà. Penso che ci sia qualcosa di veramente meraviglioso nel sentire come se ci fosse una continuazione. Questa non è la fine della loro storia. Sono uniti dalla passione condivisa per qualcosa.”

“Penso anche che questo film non parli della ricerca dell’amore”, ha aggiunto Powell. Intervista congiunta“Riporta Kate alla cosa che ama, ovvero la caccia alla tempesta. Ed è quello che succede alla fine del film. Condividono quella cosa, la sua passione si rinnova, il suo senso di casa si rinnova.”

Powell ha concluso: “Sento che il bacio non sarebbe rappresentativo dell’obiettivo giusto alla fine del film. Il che è una buona nota per Spielberg. Ecco perché questo ragazzo è ancora in questo gioco. È fantastico”.

Spielberg è stato produttore esecutivo di “Twisters” attraverso la sua società di produzione Amblin, che era anche dietro l’originale “Twister” nel 1996. Il nuovo film, che è pubblicizzato come un sequel autonomo perché è ambientato nello stesso universo di “Twister” ma non lo fa presenta uno qualsiasi degli stessi personaggi, diretto dal candidato all’Oscar “Minari” Lee Isaac Chung.

Oltre alla sua uscita nazionale con un fatturato di 80,5 milioni di dollari, “Twisters” ha continuato la sua corsa internazionale questa settimana con un fatturato di 27,1 milioni di dollari da 76 paesi stranieri. A livello globale, il film ha incassato finora 123,2 milioni di dollari. Il film è interpretato da Anthony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney e Sasha Lane.

“Twisters” è ora proiettato nelle sale cinematografiche di tutto il paese.