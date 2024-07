È stato scoperto di recente Triassico Il parente coccodrillo mostra che gli pseudoarcosauri abitavano le aree costiere globali, arricchendo notevolmente la nostra comprensione Medioevo Ecosistemi marini.

I ricercatori hanno scoperto qualcosa di nuovo Classificare Un parente estinto del coccodrillo della Formazione Triassica Favret nel Nevada, USA. Tipo, nome penguyguishingassuchos eremikarmenesLa scoperta rivela che antichi parenti dei coccodrilli conosciuti come pseudoarcosauri dominavano le coste di tutto il mondo nel Triassico medio tra 247,2 e 237 milioni di anni fa. Questa scoperta è stata dettagliata in uno studio pubblicato il 10 luglio sulla rivista Lettere di biologiarimodella la nostra comprensione degli ecosistemi costieri durante la prima età dei dinosauri.

“Questa nuova entusiasmante specie mostra che i dinosauri pseudotipici occupavano gli habitat costieri di tutto il mondo durante il Triassico medio”, hanno affermato il dottor Nate Smith, autore principale dello studio, e Gretchen Augustin, direttrice e curatrice del Dinosaur Institute presso il Los Angeles County Museum of Natural. Storia.

Rilevare la falsa diversità

La maggior parte dei fossili dell’Oceano Panthalasan orientale del Triassico, che comprende la Formazione Favret, sono fossili di creature marine come ammoniti o rettili marini come l’ittiosauro gigante Cattivo. Youngroom. Pertanto, la scoperta di specie terrestri di nuova descrizione B. Eremikarmenis È stato del tutto inaspettato.

“La nostra prima reazione è stata: ‘Che diavolo?’ Ci aspettavamo di trovare cose come i rettili marini”, ha detto la dottoressa Nicole Klein, coautrice dello studio dell’Università di Bonn. “Non riuscivamo a capire come potesse farlo un animale terrestre finire così lontano in mare tra ittiosauri e ammoniti. Fu solo dopo aver visto l’esemplare quasi completamente equipaggiato che mi convinsi che fosse un vero animale terrestre.

Approfondimenti evolutivi da reperti fossili

Arcosauri simili a Suchan sono stati scoperti in giacimenti fossili sulle rive dell’antico Oceano Tetide, ma questo è il primo rappresentante costiero dell’Oceano Panthalasan e dell’Emisfero Occidentale, rivelando che questi parenti dei coccodrilli erano presenti negli ambienti costieri di tutto il mondo durante il Triassico medio. È interessante notare che queste specie costiere non appartengono tutte allo stesso gruppo evolutivo, suggerendo che i parasauridi (e gli archosauri in senso più ampio) si adattassero in modo indipendente alla vita lungo le coste.

“Fondamentalmente, è come se un gruppo di archosauri molto diversi avesse deciso di immergersi in acqua durante il Terziario Medio. Ciò che è interessante è che non sembra che molti di questi ‘esperimenti indipendenti’ abbiano portato a una più ampia diffusione dei semi-acquatici. gruppi”, ha detto Smith.

Scoprire antichi adattamenti e varianti

Durante il Terziario sorsero gli arcosauri, i “rettili dominanti”, che si divisero in due gruppi con due rappresentanti sopravvissuti: gli uccelli, discendenti dei dinosauri, e i coccodrilli (coccodrilli gaviali), discendenti degli pseudoarcosauri come B. EremikarmenisMentre i coccodrilli di oggi sono abbastanza simili da poter essere confusi dalla maggior parte delle persone, i loro antichi parenti differivano notevolmente per dimensioni e stile di vita. Le relazioni evolutive tra i coccodrilli antichi e moderni erano significativamente diverse. B. Eremikarmenis I risultati dello studio di diverse specie di rettili e dei loro parenti indicano che gli pseudo-rettili hanno raggiunto una significativa diversificazione molto rapidamente dopo l’estinzione di massa della fine del Permiano, la cui portata resta da scoprire nella documentazione fossile.

“Il numero crescente di recenti scoperte di Susuchiani del Terziario Medio suggerisce che una quantità non apprezzata di diversificazione morfologica, ecologica e sperimentale si stava verificando all’inizio della storia del gruppo, mentre gran parte dell’interesse pubblico per il Terziario è concentrato sull’origine dei dinosauri, i Susuchiani In realtà erano loro che facevano cose interessanti all’inizio del Medioevo”, ha detto Smith.

Esplora l’ambiente B. Eremikarmenis

La nuova specie conferma la molteplicità di questi antichi rettili durante il periodo terziario, da giganti come Mambawakali ruhuhu ad animali più piccoli come quelli recentemente descritti B. Eremikarmenis, che probabilmente raggiungeva una lunghezza di circa 5-6 piedi. Quanto è alto esattamente? B. Eremikarmenis Non si sa ancora come vivesse lungo le coste. Sono stati trovati solo pochi elementi del cranio dell’individuo ed è assente anche qualsiasi prova di come si nutrisse e cacciasse. La cosa più ovvia è questa B. Eremikarmenis Molto probabilmente è bloccato vicino alla riva. I suoi arti ben conservati sono ben sviluppati senza alcun segno di vita acquatica come pinne o densità ossea alterata.

Il gruppo di ricerca voleva scegliere un nome che rispettasse gli indigeni dei Monti Augusta dove è stato trovato l’esemplare, quindi hanno consultato un membro della tribù Fallon Paiute Shoshoni per determinare un nome adatto. “Bingwe-Gwechinga”, una parola Shoshoni che significa “pesca”, fu combinata con la parola greca per Sobek, il dio egiziano dalla testa di coccodrillo, per coniare il nuovo genere, penguyguishingassuchos. Cognome specificato Eremikarmenis Questa parola si traduce in “Canzone del deserto”, in onore di due sostenitori dell’NHMLAC che avevano una passione per la paleontologia e l’opera nel sud-ovest. Pertanto, il nome completo dovrebbe tradursi approssimativamente in “Canzone del deserto del cacciatore di coccodrilli”.

Riferimento: “Un nuovo sockeye dalla Formazione Favret in Nevada rivela che gli arcosauri occupavano le regioni costiere di tutto il mondo durante il Terziario Medio” di Nathan D. Smith, Nicole Klein, B. Martin Sander e Lars Schmtz, 10 luglio 2024, Lettere di biologia.

DOI: 10.1098/rsbl.2024.0136