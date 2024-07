La scrittrice de I Simpson risponde alle previsioni di Kamala Harris secondo cui si candiderà alla presidenza

I Simpson lo hanno fatto di nuovo.

Lo spettacolo di cartoni animati sembrava predire che il vicepresidente Kamala Harris si sarebbe candidato alla nomina presidenziale del Partito Democratico dopo che il presidente Joe Biden si sarebbe ritirato dalla corsa durante il fine settimana.

Uno scrittore dello spettacolo ha persino affrontato la coincidenza sui social media.

Nel 2000, Lisa Simpson (a sinistra), di “I Simpsons”, indossava un completo viola simile a quello indossato dal vicepresidente Kamala Harris all’inaugurazione del 2021.

In un episodio del 2000 della serie comica “Bart to the Future”, Lisa Simpson è diventata la prima donna presidente degli Stati Uniti. Indossa lo stesso vestito viola che Harris indossava alla sua inaugurazione nel 2021, inclusa una collana di perle e orecchini.

Le foto consecutive di Lisa e Harris, 59 anni, sono diventate virali su X (ex Twitter) domenica in seguito al massiccio cambiamento del biglietto presidenziale democratico.

Lisa Simpson come presidente nell’episodio “Bart to the Future” di “The Simpsons”. 20th Century Fox

Kamala Harris presterà giuramento il giorno dell’inaugurazione 2021. Cronaca di San Francisco tramite Getty Images

“I Simpson come figura profetica sono diventati uno dei misteri più duraturi del nostro tempo!” Un appassionato Ha twittato.

“È allarmante la frequenza con cui queste previsioni si avverano”, ha detto un’altra persona.

Kamala Harris è stata insediata come Vicepresidente il 20 gennaio 2021. Immagini Getty

Lisa Simpson da “I Simpson”. 20th Century Fox

Anche lo sceneggiatore dello show, Al Jean, ha pubblicato l’adorabile foto su Twitter.

“Le aspettative dei Simpson di cui sono orgoglioso di far parte” libri.

AI Jean twitta sulle somiglianze tra l’episodio “I Simpsons” e la candidatura presidenziale di Harris. X / @AlJean

Lo spettacolo, creato da Matt Groening, è noto per aver previsto eventi futuri, inclusa la presidenza di Donald Trump.

Nello stesso episodio, la presidente Lisa ha dichiarato: “Abbiamo ereditato una grave crisi di bilancio dal presidente Trump”.

Groening, 70 anni, ha tenuto un discorso nello show in cui ha predetto che Trump, 78 anni, sarebbe arrivato alla Casa Bianca in un’intervista del 2016. Con il Guardiano.

Carolyn Oommen e Al Jean durante una tavola rotonda su “I Simpson” al Comic-Con 2022 Immagini Getty

Joe Biden e Kamala Harris il giorno dell’inaugurazione del 2021 Immagini Getty

“Ci aspettavamo che sarebbe diventato presidente nel 2000, ma… [Trump] “Quello era ovviamente il nome più ridicolo che potessimo immaginare in quel momento, ed è ancora vero. È oltre il ridicolo”, ha detto.

Lo spettacolo ha anche previsto correttamente la rivolta del Campidoglio, il finale di Game of Thrones, la pandemia di coronavirus e altro ancora.

In un episodio del 1996, intitolato “Lisa the Idolbreaker”, Lisa è stata filmata mentre veniva uccisa sul colpo mentre si trovava sul tetto di un edificio, in una scena stranamente simile al tentato assassinio di Trump all’inizio di questo mese.

L’episodio è stato ritirato dalla trasmissione nel Regno Unito il giorno dopo che l’ex presidente era stato ucciso durante il suo comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania.

Lisa Simpson ha menzionato Donald Trump come presidente in un episodio del 2000. 20th Century Fox

Biden, 81 anni, si è ritirato dalle elezioni presidenziali del 2024 dopo aver ottenuto scarsi risultati nel dibattito del 27 giugno. I democratici temevano che il presidente in carica avrebbe subito una schiacciante sconfitta a novembre.

“È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro presidente”, ha scritto domenica Biden in una lettera ai “miei concittadini americani”.

Biden ha aggiunto: “Anche se intendevo candidarmi per la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del mio Paese che io mi dimetta e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato. Parlerò alla nazione più tardi questa settimana in modo più dettagliato della mia decisione.”

Ha anche annunciato il suo sostegno alla candidatura presidenziale di Harris in uno spot su Channel X.

Il presidente Joe Biden e il vicepresidente Kamala Harris Immagini Getty

“Oggi voglio esprimere il mio pieno sostegno a Kamala come candidato del nostro partito quest’anno. Democratici: è ora di unirci e sconfiggere Trump. Facciamolo”, ha scritto Biden.

Harris ha dichiarato in un comunicato di essere “onorata” di ricevere l’appoggio di Biden e ha confermato che stava cercando la nomination.

“Nell’ultimo anno ho viaggiato per il Paese, parlando agli americani della scelta chiara in queste importanti elezioni ed è quello che continuerò a fare nei giorni e nelle settimane a venire”, ha detto l’ex senatore della California. “Farò tutto ciò che è in mio potere per unire il Partito Democratico – e unire la nostra nazione – per sconfiggere Donald Trump e la sua agenda estremista Project 2025”.

Joe Biden e Kamala Harris Immagini Getty

Bill e Hillary Clinton, Pete Buttigieg, Gavin Newsom e Alexandria Ocasio-Cortez hanno tutti appoggiato la candidatura di Harris. L’ex presidente Barack Obama non le ha ancora dato il suo appoggio, ma ha invece indicato che i democratici sceglierebbero un “candidato eccezionale”.

La sua nomina non sarà decisa se non dopo la Convenzione Nazionale Democratica di agosto.