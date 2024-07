La serie TV Arkham Asylum non andrà avanti: la produzione dello spinoff di Batman è stata rinviata

Robert Pattinson nel film “Batman”

Warner Bros./Per gentile concessione della Everett Collection

Le porte dell’Arkham Asylum sono chiuse, per ora. Lo spin-off DC di Max, incentrato su un ospedale abitato dai cattivi di Batman, non va più avanti, almeno nella sua versione attuale. Reporter di Hollywood Lo ha confermato.

La versione più recente dello spettacolo era le scaleAntonio Campos è stato nominato direttore esecutivo della serie Il pipistrello Il regista Matt Reeves è il produttore esecutivo del film. Sebbene questo film non sia più in produzione, è possibile che in futuro ne appaia una versione diversa.

La serie proposta ha attraversato anni di sviluppo e ha cambiato direzione più volte. Originariamente la serie era ambientata nel mondo del regista Reeves. Il pipistrello Il film si concentra sul dipartimento di polizia di Gotham ed è ambientato un anno prima del film. Reeves ha collaborato con Corridoio dell’Impero È stato annunciato che il creatore Terence Winter sarebbe stato assunto per uno spettacolo uscito nel luglio 2020, ma Winter se ne è andato diversi mesi dopo e Joe Barton è stato assunto come produttore del nuovo spettacolo nel gennaio 2021.

Alla fine, questa idea si è trasformata in qualcos’altro, con Reeves dichiarazione Nel marzo 2022, lo spettacolo si concentrerà ora su Arkham. Campos è stato annunciato come nuovo showrunner nell’ottobre 2022 e poche settimane dopo, James Gunn e Peter Safran hanno assunto la guida dei nuovi DC Studios. Lo spettacolo è stato ricollegato come parte del nuovo universo DC, piuttosto che come universo separato che lo include Il pipistrello (e il suo prossimo seguito), inoltre Pinguino Sottovista.

Reeves sta lavorando alla sceneggiatura di Batman seconda parteL’uscita del film è prevista per ottobre 2026 e ha come co-protagonista Colin Farrell Pinguino Arriva a settembre di quest’anno. diversificato Il primo a dare la notizia.