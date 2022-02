La sonda Curiosity su Marte osserva bellissime nuvole alla deriva

Il rover Curiosity della NASA ha leggermente eccelso nelle scienze atmosferiche su Marte.

il Curiosità in roamingche si avvicina al suo decimo anno di esplorazione del Pianeta Rosso, ha catturato immagini di nuvole alla deriva sul sito di esplorazione del Monte Sharp (Aeolis Mons) per misurare la loro velocità.

Ma non è stato un compito facile, come osserva il Jet Propulsion Laboratory della NASA Post sul blog Lunedì (15 febbraio), poiché le telecamere di Curiosity non sono progettate per guardare il cielo. Invece, le telecamere rover erano pensate per le riprese Marte Rocce e caratteristiche paesaggistiche nel loro viaggio alla ricerca di antichi segni di abitabilità.

“Le nuvole marziane sono molto deboli nell’atmosfera, quindi sono necessarie tecniche di imaging speciali per vederle”, ha affermato JPL nel post sul blog. “Vengono scattate più immagini per poter avere uno sfondo chiaro e statico. Ciò consente a qualsiasi altra cosa in movimento all’interno dell’immagine, come nuvole o ombre, di diventare visibile dopo che lo sfondo statico è stato sottratto da ogni singola immagine”.

Le nuvole (e le loro ombre sulla superficie) sono state catturate in due filmati da otto fotogrammi girati il ​​12 dicembre 2021 durante il Sol day 3325 della missione, o Sol. (I giorni sul pianeta rosso sono leggermente più lunghi del ciclo di 24 ore sulla Terra.)

Curiosity ha utilizzato due volte la sua telecamera di navigazione per esaminare le nuvole da due diverse prospettive, ha affermato il JPL. Il Jet Propulsion Laboratory ha affermato che due pareri consentono agli scienziati di calcolare la velocità e l’altezza delle nuvole, il che a sua volta fornisce indizi sulla loro formazione.

La sonda Curiosity della NASA ha catturato queste immagini di nuvole nel cielo sopra Marte il 12 dicembre 2021. (Credito immagine: NASA/JPL-Caltech)

“Queste nubi sono molto alte, 50 miglia (80 chilometri) sopra la superficie. Fa molto freddo a questa altitudine, il che indica che queste nubi sono fatte di ghiaccio di anidride carbonica rispetto alle nubi di ghiaccio d’acqua, che di solito si trovano ad altitudini più basse , ha menzionato il Jet Propulsion Laboratory.

Il post del blog non dice quanto velocemente si muovono le nuvole, ma le velocità tipiche del vento vicino alla superficie di Marte vanno da 4,5 mph a 22 mph (da 7 a 35 km/h), che potrebbero essere abbastanza veloci da fornire forza del vento sul pianeta rosso.

