La stagione degli uragani 2024 in Florida sta arrivando con piogge torrenziali

Mercoledì, pericolose inondazioni dovute a una perturbazione tropicale hanno inondato gran parte del sud della Florida, bloccando strade, veicoli galleggianti e ritardando il viaggio dei Florida Panthers verso i playoff della Stanley Cup in Canada contro gli Edmonton Oilers.

Il sistema di tempeste irregolari si è spinto dal Golfo del Messico attraverso la Florida all’incirca nello stesso periodo dell’inizio di giugno della stagione degli uragani, che quest’anno Pronostico che sarà molto attivo Tra le preoccupazioni che il cambiamento climatico stia aumentando l’intensità delle tempeste nella memoria recente.

Una volta attraversata la Florida ed emersa nell’Oceano Atlantico, la perturbazione non ha raggiunto lo status di uragano, secondo il National Hurricane Center, dandogli solo una piccola possibilità di svilupparsi in un sistema tropicale.

“Indipendentemente dallo sviluppo, nei prossimi giorni continueranno forti piogge su parti della penisola della Florida”, ha pubblicato mercoledì il centro uragani sul suo sito web.

Molte strade sono state allagate e i veicoli sono diventati impraticabili. Sulla Interstate 95, un’arteria importante nella contea di Broward, il traffico in direzione sud è stato deviato intorno all’area allagata e gli appaltatori erano in procinto di pompare il sistema di drenaggio, ha detto in una e-mail la Florida Highway Patrol. Il treno interstatale non riaprirà finché l’acqua non sarà drenata, ha detto l’agenzia.

L’ufficio del Miami Weather Service ha emesso avvertimenti sempre più severi.

“Le inondazioni pericolose per la vita continuano ora”, ha affermato Service X sui social media. “Per favore, restate lontani dalle strade e raggiungete un terreno più elevato.”

Mercoledì pomeriggio i sindaci di Fort Lauderdale e Hollywood hanno dichiarato lo stato di emergenza per le loro città. Mercoledì tardi, il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza per Broward e Miami-Dade sulla costa atlantica della Florida e per le contee di Collier, Lee e Sarasota sulla costa occidentale dello stato.

Anche il sindaco della contea di Miami-Dade, Daniela Levine Cava, ha dichiarato lo stato di emergenza locale.

“A causa delle attuali forti piogge, molte strade in tutta la città di Fort Lauderdale stanno registrando alti livelli d’acqua, comprese le principali arterie stradali come Broward Boulevard e Federal Highway vicino al centro”, ha detto il sindaco di Fort Lauderdale Dean Trantalis in X.

Nella vicina Hollywood, Mike Wiesel stava tornando a casa con il suo cane Humi mercoledì pomeriggio quando è stato sorpreso da una profonda allagamento in una strada bassa, ha detto al Miami Herald.

Mentre rallentava fino a fermarsi, Vissel ha detto che altre auto lo hanno superato, inviando più acqua nel suo veicolo. Il suo motore si è rotto.

“Lascerò la macchina”, ha detto all’Herald, ma il suo cane “ha un problema con l’acqua”.

Nel quartiere Edgewater di Miami, mercoledì mattina c’erano già pozze d’acqua nell’atrio dell’edificio in cui Alfredo Rodriguez si è trasferito un anno fa. Ha detto al Miami Herald che l’edificio si è allagato cinque volte da quando si è trasferito lì.

“Mi ha sorpreso. Voglio lasciare questo posto entro i prossimi tre mesi. È terribile. Non riesco nemmeno ad accostare la macchina”, ha detto delle strade allagate.

Decine di voli sono stati ritardati o cancellati all’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood. I Florida Panthers della NHL hanno subito un ritardo di oltre tre ore dalla partenza da Fort Lauderdale per il volo di quasi sei ore verso Edmonton per le partite 3 e 4 delle finali della Stanley Cup.

Più a nord, il National Weather Service di Melbourne ha confermato che un uragano EF-1 ha colpito Hope Sound mercoledì mattina a nord di West Palm Beach, sulla costa atlantica della Florida.

Il vento ha abbattuto diversi alberi di banyan e ha causato danni a un negozio, hanno detto i funzionari dei vigili del fuoco della contea di Martin. Non sono stati segnalati feriti, ma la strada di accesso alla ricca isola di Giove è stata interrotta dai detriti.

Già una settimana piovosa e ventosa in Florida. Secondo il National Weather Service, martedì a Miami sono caduti 15 centimetri di pioggia e a Miami Beach 17 centimetri. Hollywood ha ottenuto circa 5 pollici (12 centimetri).

Oltre alla pioggia di martedì, in alcune parti del sud della Florida tra le 7:00 e le 18:00 di mercoledì sono caduti 23 centimetri, ha osservato nell’X. .

“Siamo nei guai”, ha scritto McNoldy.

Si prevedeva più pioggia per tutta la settimana, portando l’ufficio del servizio meteorologico di Miami a prolungare l’allarme per le inondazioni improvvise fino a giovedì. In alcune località sono possibili altri 15 centimetri di pioggia.

La parte occidentale dello stato ne possiede una gran parte Una lunga siccità, ho fatto anche delle grandi docce. Il servizio meteorologico afferma che martedì sono caduti quasi 6,5 pollici di pioggia all’aeroporto internazionale di Sarasota Bradenton e che sono in vigore avvisi di inondazioni improvvise anche per quelle aree.

Le previsioni prevedono una stagione degli uragani insolitamente intensa.

La National Oceanic and Atmospheric Administration ha stimato una probabilità dell’85% di una stagione degli uragani nell’Atlantico superiore alla media, prevedendo da 17 a 25 tempeste nominate, inclusi 13 uragani e quattro uragani maggiori, nei prossimi mesi. Una stagione media ha 14 tempeste nominate.

C’era Fort Lauderdale Duro colpo nell’aprile 2023 con precipitazioni totali che vanno da 15 pollici (38 centimetri) a 26 pollici (66 centimetri). Molte case e locali commerciali sono stati allagati.

_____

Il giornalista sportivo dell’Associated Press Stephen Vaino a Edmonton, Canada e Freida Frisaro a Cooper City, Florida hanno contribuito a questa storia.