La star della BBC John Hunt rompe il silenzio dopo che sua moglie e le sue due figlie sono state uccise con una balestra

John Hunt, il popolare presentatore sportivo della BBC, parla apertamente degli orribili omicidi con la balestra di sua moglie e delle sue due figlie, e rende omaggio al coraggio della figlia maggiore in un momento così difficile.

Hunt, commentatore di corse di cavalli per la BBC e Sky News, e sua figlia Amy, Venerdì ha rilasciato una dichiarazionericonoscendo l’enorme sostegno ricevuto dal pubblico durante una situazione così difficile.

John e Carol Hunt. Facebook

La dichiarazione sottolinea che il dolore che provano dopo gli omicidi di martedì “non può essere descritto a parole”.

Hunt e sua figlia hanno detto che vogliono “ringraziare le persone per i loro gentili messaggi e per il sostegno che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni”, affermando che i messaggi “ci hanno dato un grande conforto, di cui siamo molto grati”.

La moglie di Hunt, Carol, di 61 anni, e le sue figlie Louise Hunt, 25 anni, e Hannah Hunt, 28 anni, furono uccise. Kyle Clifford, 26 anni, un veterano di guerra malato di mente che era anche l’ex fidanzato di Louise, è stato accusato dei loro omicidi.

Le autorità britanniche hanno arrestato Clifford mercoledì dopo una massiccia caccia all’uomo.

“Nonostante il terribile male che ha invaso le nostre vite, provocando devastazione su una scala inimmaginabile, la risposta è stata un incredibile messaggio di sostegno, alcuni dei quali aspettano ancora di essere letti”, si legge nella dichiarazione.

L’ex fidanzato di Louise Hunt è stato accusato dell’orribile crimine. Facebook

“Amy, la mia figlia maggiore, è stata una meravigliosa ispirazione con il suo controllo e il suo sostegno su di me, che cerco con tutte le mie forze di emulare”, ha continuato. “Ogni messaggio sembrava importante, proprio come un abbraccio rassicurante. Sappiamo che le persone sono preoccupate per noi e supereremo tutto questo.”

La polizia continua a indagare sugli omicidi.

Hannah Hunt era una delle due figlie uccise. Facebook

Kyle Clifford e Louise Hunt avevano già avuto una relazione, ma recentemente si sono lasciati. Tramite Reuters

Le tre vittime sono state trovate morte all’interno della residenza della famiglia Hunt nell’Hertfordshire, a sud di Londra.

Gli investigatori hanno detto che probabilmente i corpi sono stati legati per diverse ore prima di essere uccisi con una balestra.