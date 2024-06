La star di Beverly Hills Cop, il giudice Reinhold, ricorda il film che ha fermato la sua carriera

Beverly Hills Cop: Alex F uscirà su Netflix a luglio In un nuovo capitolo della serie Beverly Hills Cop, Eddie Murphy ritorna nel ruolo di Axel Foley, un poliziotto di Detroit che risolve i crimini a Beverly Hills. Cheddar

Giudice Reinhold Condivide la storia dietro il motivo per cui la sua carriera si è bloccata.

L’attore, che recita al fianco di Eddie Murphy nella serie “Beverly Hills Cop”, ha detto che la sua offerta per un ruolo da protagonista in “Vice Versa” è fallita a causa di un metaforico “complotto per omicidio di un dirigente”.

Reinhold, 67 anni, ha detto: Galleria della vanità In un profilo pubblicato il 13 giugno, il film Body Swap del 1988 con Fred Savage fu distrutto al botteghino dall’emergere di film simili all’epoca, così come dalle mosse dietro le quinte dell’ex CEO della Columbia Pictures David Putnam.

“Si trattava fondamentalmente di un complotto per omicidio da parte di un dirigente. David Putnam, che ha realizzato Chariots of Fire, è diventato presidente della Columbia Pictures e tutti lo amavamo perché era creativo e faceva film indipendenti”, ha detto. “Lo svantaggio di David era che voleva abbassare i prezzi per gli attori principali, rendendo reali i profitti di back-end.”

Putnam fu amministratore delegato per 15 mesi, dal giugno 1986 al settembre 1987.

Ha continuato: “Gli ho creduto. Gli ho creduto davvero. Sfortunatamente non è stato in giro abbastanza a lungo per dimostrare quella formula”.

“Vice Versa” segue un dirigente divorziato e suo figlio di 11 anni quando incontrano un misterioso teschio in Tibet. Il teschio rilascia una forza magica che fa sì che i due si scambino corpo.

Come notato su Vanity Fair, il film è arrivato in mezzo a una lista di film che hanno cambiato l’epoca, tra cui “Like Father Like Son” del 1987, “Big” e “18 Again!” Nel 1988.

Quello che è successo è stato “Like Father Like Son” di Dudley Moore e Kirk Cameron. “La Tri-Star Pictures ha messo in produzione questo film mentre stavamo effettivamente girando”, ha detto Reinhold. “E la Coca-Cola possedeva entrambe le società. Quando ho iniziato a girare il film, sapevo che c’era il rischio di identificarsi troppo strettamente con altre società. So che era una premessa che era stata fatta prima. Non sapevo della Dudley Film di Moore.”

L’attore di “Fast Times at Ridgemont High” ha continuato a recitare nella serie “The Santa Clause” e ha fatto apparizioni come ospite in “Ellen”, “Monk”, “Arrested Development” e diversi film TV.

Reinhold ha recitato in ogni puntata della serie di film “Beverly Hills Cop”, incluso il film TV del 2013.

Sta riprendendo il ruolo di Billy Rosewood nel prossimo film di Netflix “Beverly Hills Cop: Axel F”, che sarà trasmesso in streaming il 3 luglio.

Il film originale “Beverly Hills Cop” è arrivato sul grande schermo nel 1984, catapultando Murphy verso la celebrità. La classica commedia tra amici poliziotti ha dato vita a due sequel, ciascuno con protagonista Murphy nei panni di un poliziotto astuto che arriva in California da Detroit per indagare sulla criminalità e la corruzione.

“Beverly Hills Cop: Axel Foley” riunisce Murphy e Reinhold con i co-protagonisti della serie John Ashton, Paul Reiser e Bronson Pinchot. Tra le novità del franchise ci sono star tra cui Kevin Bacon, Joseph Gordon-Levitt e Taylor Paige.

Contribuiscono: Sarah Al-Arshani e Eric Lagata