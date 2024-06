La stella degli Yankees Aaron Judge si è ritirato presto dalla vittoria sugli Orioles dopo aver subito un colpo alla mano causato da un lancio

La stella degli Yankees Aaron Judge è stato ritirato dalla vittoria per 4-2 di New York sui Baltimore Orioles martedì scorso dopo aver preso una palla veloce in mano mentre era al piatto.

Fortunatamente per gli Yankees, il giudice sembra aver evitato un grave infortunio.

Il giudice era pronto a battere nel terzo inning allo Yankee Stadium quando una palla veloce dell’esterno degli Orioles Albert Suarez lo trafisse alla mano. Il giudice sussultò in quel momento, saltando leggermente mentre tendeva le dita prima di raggiungere il primo posto.

Il giudice è rimasto in gioco ed è sceso in campo all’inizio del quarto inning. Inizialmente sembrava evitare del tutto gli infortuni.

Quando il giudice fu al piatto alla fine dell’inning, gli Yankees lo ritirarono dal gioco. Trent Gresham è entrato per colpirlo.

I replay non sembrano fantastici. Il giudice sembrava prendere la palla direttamente con il mignolo sinistro sotto la racchetta e sembrava avere difficoltà a esercitare pressione sulla sua mano con i preparatori atletici.

Martedì Al-Qadi è stato sottoposto ai primi test in un ospedale locale. Dopo la partita ha confermato di non aver subito fratture alla mano sinistra e che tutti i test erano negativi. Il manager degli Yankees Aaron Boone ha detto che la decisione di ritirarlo dal gioco è arrivata come precauzione.

Anche se i test sono risultati negativi, non è chiaro per quanto tempo il giudice potrà essere messo da parte. Ha detto che spera di poter giocare mercoledì.

“È molto gratificante”, ha detto il giudice. “Sono stato picchiato lì un paio di anni fa e mi sono rotto il polso, non sai mai cosa succederà. E sapere che non è rotto, non è rotto, è sicuramente un sospiro di sollievo… Ho detto a Boone che volevo uscire lì domani, quindi vedremo.”

Gli Yankees erano in vantaggio per 3-0 sugli Orioles quando Judge fu ritirato dal gioco. È entrato martedì con una media di battuta di .299 con 26 fuoricampo e 64 RBI in 73 partite in questa stagione, la sua nona in campionato.

L’infortunio del giudice è il secondo infortunio significativo per gli Yankees negli ultimi giorni. Mancava la prima base Anthony Rizzo da almeno due mesi dopo che si era fratturato il braccio in uno scontro imbarazzante durante la sconfitta di domenica contro i Boston Red Sox.

Nonostante Judge avesse perso presto, gli Yankees riuscirono a battere gli Orioles in due inning. Dopo che gli Yanks sono balzati in vantaggio per 4-0, Anthony Santander ha segnato un homer da due punti per gli Orioles nel nono inning, ma è stato il massimo che potevano ottenere.

Gli Yankees detengono un record di 51-24, ottimo per il primo posto nell’AL East. Gli Orioles hanno perso tre delle ultime cinque partite e sono dietro agli Yankees di 2,5 partite nella divisione.