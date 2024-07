La storia dietro la canzone dei Juvenile Back That Azz Up

Delville Allora usavamo semplicemente un effetto sonoro o mettevamo a tacere la parte brutta. Ma uscirono con “Back That Thang Up” e sapevamo, Ok, questo è quello che verrà fuori.

Carlo Ogni volta che uno di noi chiedeva all’altro di chiamare: “Voglio sentire Back That Thang Up, Back That Thang Up”. È diventato come: “Questa è New Orleans, questi siamo noi. Vogliamo ascoltarlo. Non mi interessa quante volte lo suoni, o lo suoni a rotazione, o lo suoni in un mixtape, o lo suoni quando suoniamo dal vivo.”

infantile Sono andato nei nightclub di tutta la città il primo fine settimana in cui è uscito l’album, e ho avuto una vera reazione ogni volta che l’album era in onda. La stessa reazione che sto ottenendo adesso. Le donne stanno impazzendo, agitando il culo ovunque. Ovunque. Donne anziane, donne giovani, donne grandi, donne magre.

Delville Volevamo iniziare tutto questo con un video e abbiamo pensato che farlo esibire in concerto a New Orleans, catturando l’intero elemento del ritorno al passato, fosse il modo migliore per lanciare questo disco.

Carlo Era in un parco, nell’AL Davis Park, nei quartieri alti, nel centro di New Orleans, ed era il caos più totale.

Mani Fresco Ogni volta che giravamo una scena e il regista la mostrava, dicevo: “Okay, nessuno crederà che questa è New Orleans”. È come: “Viviamo davvero così”. Dopo l’uscita del film, la gente diceva: “Bene, dove avete preso gli oggetti di scena e come avete preso il cane?” E io rispondevo: “Questa è la vita reale a New Orleans”.

“Back That Azz Up” ha raggiunto il numero 19 della Billboard Hot 100, il che non riflette la sua longevità o popolarità. La canzone ha ricevuto rinnovata attenzione dopo che Juvenile l’ha inclusa nel loro album. L’apparizione di Tiny Desk al concerto L’anno scorso si sono esibiti artisti come Drake, Beyoncé e persino Lil Wayne Il campione è stato prelevato La canzone è un punto fermo dei barbecue in giardino e dei matrimoni indimenticabili. Molti, come la preside della scuola elementare Abbott Ava (interpretata da… Janelle James, Lo trovo semplicemente irresistibile.