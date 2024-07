La superstar dei Denver Broncos Terrell Davis è “sotto shock” dopo essere stata ammanettata su un volo della United Airlines

Gli agenti dell’FBI hanno preso in custodia il famoso quarterback dei Denver Broncos Terrell Davis durante il fine settimana dopo un incidente durante un volo commerciale. Il volo era un volo della United Airlines da Denver all’aeroporto John Wayne di Orange County, in California.

Terrell Davis parla durante la quindicesima sfilata annuale “Be Beautiful, Be Yourself” della World Down Syndrome Foundation allo Sheraton Downtown Denver Hotel il 18 novembre 2023. Tom Cooper/Getty Images per la Fondazione Mondiale per la Sindrome di Down



Davis ha spiegato la situazione Sui social media Dopo il suo rilascio, si è detto “sbalordito” da quanto accaduto. Ha detto che stava cercando di convincere un’assistente di volo ad aiutarlo con una richiesta di un membro della famiglia che era seduto accanto a lui, e l’assistente di volo si è comportata in modo “scortese”, ha detto, quando Davis gli ha dato un colpetto sul braccio in un gesto tentare di attirare la sua attenzione.

L’FBI di Los Angeles non ha identificato Davis in una dichiarazione rilasciata in merito alla sua azione. Ha detto che i suoi agenti e alcuni poliziotti locali nella contea di Orange “hanno risposto a una segnalazione di un incidente su un volo che richiedeva ulteriori indagini”. Ha aggiunto che la persona arrestata “stava collaborando con le forze dell’ordine ed è stata rilasciata per continuare il suo viaggio”.

Davis ha detto di essere “sotto shock per gli eventi traumatici”. Ha aggiunto che stava viaggiando con sua moglie, due figli e sua figlia.

“Durante il servizio bevande, mio ​​figlio ha chiesto gentilmente una tazza di ghiaccio. L’assistente di volo non ha sentito la sua richiesta o lo ha ignorato e ha continuato a camminare attraverso la nostra fila. Con calma ho allungato la mano e gli ho dato una pacca gentile sul braccio per attirare la sua attenzione chiedi di nuovo la tazza di ghiaccio di mio figlio,” ha scritto Davis in un post sui social media. Social.

Davis dice che l’uomo ha gridato “non colpirmi” dopo aver colpito l’assistente di volo sul braccio e si è spostato in un’altra parte dell’aereo. Davis dice che l’assistente di volo è stata “incredibilmente scortese e palesemente sbagliata nelle sue accuse di averlo picchiato” e non ha interagito con l’assistente di volo per il resto del volo.

Davis dice che prima di permettere ai passeggeri di scendere dall’aereo, il capitano ha chiesto a tutti di rimanere ai loro posti, e poi le forze dell’ordine sono salite sull’aereo, hanno ammanettato Davis e lo hanno scortato fuori dall’aereo senza fornire alcuna motivazione.

Poco dopo l’inizio dell’interrogatorio all’aeroporto, Davis ha detto che l’FBI gli aveva detto che erano d’accordo con Davis sul fatto che l’assistente di volo aveva fatto un’accusa inesatta. Ha detto che gli hanno chiesto scusa e poi lo hanno rilasciato.

Dice di sentirsi “umiliato, imbarazzato, impotente e arrabbiato”.

“Mi rifiuto di restare a guardare e di non parlare apertamente di questa disgustosa dimostrazione di ingiustizia e trattamento vergognoso da parte della United Airlines”, ha detto Davis.

Davis ha detto che il suo team legale sta comunicando con la United Airlines.

Ha detto: “Chiedo un’indagine completa e approfondita sull’assistente di volo che ha mentito apertamente e ha causato danni ingiustificati a me e alla mia famiglia”.

In seguito alla pubblicazione di questo articolo, United Media Relations ha fornito la seguente risposta all’indagine di CBS Colorado:

Questo chiaramente non è il tipo di esperienza di viaggio che ci sforziamo di offrire e abbiamo contattato il team del signor Davis per scusarci. Abbiamo dato il cambio all’assistente di volo mentre esaminiamo attentamente la questione.

Altre notizie sulla CBS