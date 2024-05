La tecnologia solleva le azioni a poche ore dagli utili Apple: i mercati chiudono

(Bloomberg) – Le più grandi società tecnologiche del mondo hanno guidato un rimbalzo del mercato azionario prima degli utili di Apple Inc., con gli operatori di Wall Street che si preparano anche al rapporto sui lavori chiave di venerdì.

I più letti da Bloomberg

Le azioni hanno interrotto un calo di due giorni, con Nvidia Corp. in testa ai guadagni dei produttori di chip e Apple in rialzo dell’1,5%. Wall Street si aspetta che il produttore di iPhone annunci un riacquisto, seguendo le orme delle grandi aziende tecnologiche Alphabet Inc. e Meta Platform Inc. Qualsiasi notizia relativa alle funzionalità dell’intelligenza artificiale potrebbe fornire ulteriore entusiasmo per il titolo, che quest’anno è sceso di oltre il 10%.

Nel periodo precedente al rapporto mensile sull’occupazione, i dati hanno mostrato che il costo del lavoro negli Stati Uniti è aumentato di più in un anno a causa del rallentamento degli incrementi di produttività, aumentando il rischio che l’inflazione rimanga elevata. Gli economisti intervistati da Bloomberg si aspettavano un aumento di 240.000 occupati nel settore non agricolo, il ritmo più lento da novembre.

Mercoledì la Federal Reserve ha deciso di lasciare il range obiettivo del tasso di interesse tra il 5,25% e il 5,5% dopo una serie di dati che indicavano continue pressioni sui prezzi. Jerome Powell ha affermato che difficilmente la prossima mossa della Fed sarà quella di aumentare i tassi di interesse.

“Sebbene la Fed sembri aver escluso un aumento dei tassi di interesse, ha anche chiarito che vuole mantenere i tassi di interesse elevati più a lungo”, ha affermato Chris Larkin di E*Trade di Morgan Stanley. “I mercati saranno affamati di qualsiasi dato che suggerisca che l’economia non sta accelerando ulteriormente rispetto al primo trimestre”.

L’S&P 500 si aggira intorno a 5040. Il Nasdaq 100 è in rialzo di quasi l’1%. Qualcomm, il più grande fornitore mondiale di processori per smartphone, ha registrato ottimi risultati. eBay Inc. ha rifiutato. A causa delle aspettative deluse. I rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni sono scesi di tre punti base al 4,60%. Il dollaro è caduto.

Il mercato delle opzioni scommette che le azioni oscilleranno ampiamente dopo il rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti di venerdì, che i trader si aspettano fornirà maggiore chiarezza su quanto la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse quest’anno.

Secondo Stuart Kaiser, responsabile della strategia di trading azionario statunitense presso Citigroup, l’S&P 500 dovrebbe muoversi dell’1,2% in entrambe le direzioni dopo il rilascio, sulla base del costo delle operazioni di acquisto e vendita che scadono venerdì.

Questa cifra, basata sui prezzi Standard & Poor’s estesi fino alla chiusura di mercoledì, è la più grande oscillazione implicita in vista di un rapporto sull’occupazione da marzo 2023, ha affermato.

La storia continua

Savita Subramanian, della Bank of America Corp, afferma che un’economia forte manterrà il trend rialzista del mercato azionario statunitense anche senza tagli dei tassi di interesse da parte della Fed.

“Penso che ci stiamo dirigendo verso un atterraggio morbido, con un contesto di mercato ragionevole, probabilmente una crescita migliore rispetto a quella a cui siamo abituati, tassi di interesse più alti e un’inflazione leggermente più alta”, ha detto Subramanian giovedì su Bloomberg TV.

Le caratteristiche più importanti dell’azienda:

Peloton Interactive ha dichiarato che il CEO Barry McCarthy si dimetterà mentre la società subisce un’importante ristrutturazione che ridurrà la sua forza lavoro globale del 15% nel tentativo di ridurre i costi.

MGM Resorts International ha riportato vendite e profitti del primo trimestre che hanno superato le aspettative degli analisti, beneficiando di una ripresa post-pandemia a Macao e di una nuova partnership con Marriott International che ha contribuito a riempire le camere d’albergo.

Carvana ha registrato utili più forti poiché i ricavi hanno superato le aspettative mentre la società approfondisce un piano di ristrutturazione e riacquista lo slancio delle vendite.

DoorDash Inc., il più grande servizio di consegna di cibo negli Stati Uniti, ha offerto prospettive di utili deludenti per il trimestre in corso poiché la società investe nell’ampliamento del proprio elenco di partner non legati alla ristorazione e nel miglioramento dell’efficienza.

Lo ha annunciato Moderna Inc Ha riportato una perdita nel primo trimestre inferiore a quella prevista da Wall Street, poiché il taglio dei costi del gigante della biotecnologia ha contribuito a compensare un forte calo delle sue attività legate al coronavirus.

Annunciato Apollo Global Management Inc Ha registrato utili più elevati nel primo trimestre poiché la società ha assorbito maggiori commissioni di gestione e ha stabilito un record di 40 miliardi di dollari di credito privato, un’area chiave di crescita.

Principali eventi di questa settimana:

Disoccupazione nell’eurozona, venerdì

Disoccupazione negli Stati Uniti, rapporto sull’occupazione non agricola, servizi ISM, venerdì

Venerdì il presidente della Fed di Chicago, Austin Goolsbee, parlerà

Alcuni movimenti chiave nei mercati:

I negozi

Alle 12:01 ora di New York l’indice S&P 500 è cresciuto dello 0,5%.

L’indice Nasdaq 100 sale dello 0,8%

Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,5%

L’indice Stoxx Europe 600 è sceso dello 0,2%.

L’indice MSCI World è salito dello 0,6%

Valute

L’indice Bloomberg Dollar Spot è sceso dello 0,6%.

La variazione dell’euro a 1,0706 dollari è stata minima

La sterlina britannica è scesa dello 0,2% a 1,2507 dollari

Lo yen giapponese è salito dello 0,5% a 153,84 yen rispetto al dollaro

Valute digitali

Bitcoin è salito del 3,3% a 59.212,34 dollari

Ethereum è salito dell’1,7% a 2.985,99 dollari

Obbligazioni

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di tre punti base al 4,60%.

Il rendimento dei titoli tedeschi a 10 anni è sceso di quattro punti base al 2,54%.

Il rendimento dei titoli decennali del Regno Unito è sceso di otto punti base al 4,29%.

Merce

Il greggio West Texas Intermediate è sceso dello 0,6% a 78,49 dollari al barile

L’oro nelle transazioni spot è sceso dello 0,9% a 2.298,63 dollari l’oncia

Questa storia è stata prodotta con l’assistenza di Bloomberg Automation.

–Con l’assistenza di Ryan Vlastelica e Jessica Minton.

I più letti da Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P