La tempesta tropicale Beryl potrebbe formarsi nell’Atlantico e diventare un uragano

La tempesta tropicale Beryl potrebbe svilupparsi questo fine settimana Il National Hurricane Center continua a monitorare il Medio Atlantico, dove Invest 95L – un'intensa onda tropicale – potrebbe diventare la Depressione Tropicale n. 3 entro la fine di venerdì.

La tempesta tropicale Beryl si è formata venerdì sera nell’Atlantico orientale a est delle Isole Sopravento e potrebbe trasformarsi in uragano Beryl entro domenica mentre si sposta verso ovest. Lo ha riferito il National Hurricane Center.

Diventerà la seconda tempesta con nome della stagione degli uragani atlantici del 2024, diventando formalmente una tempesta tropicale a circa 1.100 miglia a sud-est delle Isole Sopravento, all’estremità orientale dei Caraibi.

Beryl si muoveva a circa 18 mph Vento massimo sostenuto Venti fino a 40 mph, ha detto il centro uragani in un avviso delle 23:00. Le previsioni ufficiali dicono che entro domenica pomeriggio diventerà un ciclone.

Si prevede che la tempesta attraverserà le Isole Sopravvento nella tarda domenica e fino a lunedì mattina, portando forti piogge, venti da uragano e il rischio di pericolose mareggiate e onde. La sorveglianza degli uragani e delle tempeste tropicali “sarà necessaria per parti delle Isole Sopravento e del Sud Sottovento”, ha detto sabato il centro.

Barbados e le isole vicine potrebbero ricevere 3-6 pollici di pioggia, inondazioni localizzate in aree vulnerabili, nonché onde pericolose per la vita e correnti di risucchio.

Domenica è previsto l’invio di un aereo cacciatore di uragani per sorvegliare la tempesta.

Qual è la prognosi di Beryl?

Altrove, gli interessi nei Caraibi centrali e occidentali dovrebbero monitorare l’andamento della tempesta, tenendo presente che il margine di errore per le previsioni a quattro o cinque giorni può essere molto ampio, ha avvertito il centro.

Entro domenica sera, quando Beryl si sposterà nel Mar dei Caraibi, i suoi venti potrebbero raggiungere i 105 mph, secondo le previsioni ufficiali. Tuttavia, le condizioni atmosferiche non sono generalmente favorevoli per un rafforzamento delle tempeste a questo punto di giugno, e alcuni modelli computerizzati sono “troppo aggressivi” e suggeriscono che la tempesta potrebbe diventare un grande uragano prima di raggiungere la terra, secondo la discussione sulle previsioni del centro.

Mentre la tempesta attraversa i Caraibi, i modelli di previsione sono ancora in disaccordo sul probabile percorso della tempesta, ha affermato il centro. Per ora, le previsioni ufficiali mostrano che il centro del cono potrebbe trovarsi sopra la Repubblica Dominicana e la parte occidentale di Haiti martedì sera, e sopra la Giamaica o la parte orientale di Cuba mercoledì sera.

Quanto è insolita una tempesta come Beryl?

Secondo l’Hurricane Center, solo una manciata di tempeste nella storia si sono formate sull’Atlantico tropicale centrale o orientale all’inizio di quest’anno.

Se diventasse un uragano entro domenica pomeriggio, si tratterebbe dell’uragano più a est che si sia formato nell’Atlantico tropicale, battendo il record stabilito nel 1933, ha affermato Bill Klotzbach, ricercatore senior presso la Colorado State University e autore principale della stagione. Prospettive del ciclone.

Sebbene l’attività dei cicloni tropicali prima del 1 agosto abbia poca correlazione con l’attività complessiva di una stagione, l’attività iniziale a est delle Piccole Antille è generalmente associata a stagioni molto più trafficate, ha pubblicato Klotzbach in X.

Una settimana dopo che la tempesta tropicale Alberto ha colpito il nord-est del Messico, provocando massicce inondazioni che hanno ucciso almeno quattro persone, tra cui tre bambini. La tempesta ha inondato anche la costa del Golfo del Texas e ha lasciato la città costiera di Surfside Beach, a sud di Houston, sotto diversi metri d’acqua.

Un sistema che si muove verso il Golfo del Messico è un’onda tropicale nell’Atlantico

Un sistema di bassa pressione si trova nei Caraibi nordoccidentali vicino agli Stati Uniti e si prevede che sabato si sposterà verso l’interno sulla penisola dello Yucatan. Quando emergerà nel Golfo di Campeche, nel Golfo meridionale del Messico, le condizioni saranno favorevoli per un ulteriore sviluppo, ha detto venerdì sera il centro degli uragani. Il centro ha elencato una probabilità di crescita del 40% nelle prossime 48 ore.

Indipendentemente dallo sviluppo, si prevede che il sistema porterà pioggia e forti venti in alcune parti dell’America centrale e del Messico durante il fine settimana.

Nell’Atlantico, un’onda tropicale con centro a diverse centinaia di miglia a sud-ovest delle Isole di Capo Verde produce rovesci e temporali. Il sistema potrebbe svilupparsi la prossima settimana mentre si sposta verso ovest a una velocità compresa tra 15 e 20 miglia orarie. Il sistema ha una probabilità del 40% di ulteriore crescita nei prossimi sette giorni.

Ulteriore: L’elenco dei nomi delle tempeste della stagione degli uragani atlantici del 2024 inizia con Alberto e Beryl

Gli esperti prevedono una stagione intensa degli uragani

Beryl è l’ultima tempesta che dovrebbe essere superiore alla media delle tempeste tropicali e degli uragani.

A maggio, la National Oceanic and Atmospheric Administration aveva previsto che questa stagione degli uragani nell’Atlantico avrebbe prodotto 17-25 tempeste nominate: il maggior numero di tempeste previste dalla NOAA nelle sue previsioni stagionali. Secondo la NOAA, si prevede che da otto a 18 tempeste si trasformeranno in uragani, di cui da quattro a sette diventeranno uragani maggiori (categoria 3, 4 o 5; con venti sostenuti di 180 km/h o superiori).

Il direttore del servizio meteorologico nazionale Ken Graham ha dichiarato in una conferenza stampa a maggio che “tutto è pronto per una stagione attiva”. Il direttore della NOAA Rick Spinrad ha affermato che la stagione degli uragani nell’Atlantico si preannuncia “eccezionale” e ha una probabilità dell’85% che si verifichi. anno superiore alla media.

Il record per il maggior numero di tempeste nominate in una stagione è di 30, stabilito nel 2020. In un anno tipico si verificano in media 14 tempeste tropicali, sette delle quali diventano uragani, sulla base delle registrazioni meteorologiche dal 1991 al 2020.

Contributo di: Doyle Rice, Capo Howry, L’America oggi; Cheryl McCloud, USA TODAY Network-Florida