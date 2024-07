La Warner è in competizione con Amazon in un accordo sui diritti televisivi della NBA, che porta a una battaglia legale

revisione Una versione precedente di questa storia si riferiva erroneamente a Warner Media e Turner Sports. I nomi delle due società sono Warner Bros. Scoperta e TNT Sport. L’articolo è stato corretto. Warner Bros. Discovery cercherà di competere con Amazon per il suo nuovo accordo sui diritti NBA, secondo una persona che ha familiarità con le trattative, che potrebbero portare a una battaglia legale sul futuro dello streaming NBA. La scorsa settimana il Consiglio dei governatori della NBA ha approvato una nuova serie di commissioni sui diritti fissate a un totale di 76 miliardi di dollari nei prossimi 11 anni, ma Warner Bros. Discovery, la cui divisione TNT Sports è partner della lega da quasi quattro decenni, intende eguagliare La quota del colosso tecnologico nell’accordo.

Lo scontro ad alto rischio potrebbe portare le parti in tribunale e lasciare l’esito dei diritti televisivi della NBA nel limbo per il prossimo futuro.

“Siamo orgogliosi del modo in cui abbiamo servito gli appassionati di basket fornendo la migliore copertura di sempre durante la nostra partnership quarantennale con la NBA. Nel tentativo di continuare la nostra partnership di lunga data, durante i periodi di negoziazione esclusiva e non esclusiva, noi ha agito in buona fede per fare offerte forti ed eque ad entrambe le parti”, ha scritto TNT, precedentemente noto come Turner Sports, in una nota.

“Non vediamo l’ora che l’NBA implementi il ​​nostro nuovo contratto”, ha aggiunto TNT.

Un portavoce della NBA ha detto che la lega ha ricevuto la proposta della WBD e la sta esaminando.

L’NBA potrebbe porre il veto alla proposta oppure accettarla, il che significa che TNT semplicemente rileverebbe l’accordo con Amazon. Se la lega si oppone alla proposta, come previsto, la Warner Bros. avrà la possibilità di citare in giudizio la lega. READ I Blackhawks scambiano Anthony Bouvier con i Predators - NBC Sports Chicago

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, proprietario del Washington Post.

Si prevede che l’NBA riceverà un’enorme quantità di accordi che entreranno in vigore dopo la prossima stagione dalle reti ESPN, Comcast e Amazon. Secondo i media e le persone che hanno familiarità con gli accordi, ESPN pagherà 2,6 miliardi di dollari all’anno per le finali NBA, tra gli altri giochi; Comcast, che possiede la NBC, pagherà 2,5 miliardi di dollari per la stagione regolare e i playoff; Amazon pagherà 1,8 miliardi di dollari per un pacchetto più piccolo che include ancora partite di playoff e alcune serie di finali di conferenza. (La dichiarazione pubblica di TNT non specificava che corrispondesse specificamente all’accordo con Amazon.)

La lega ha avuto una finestra di negoziazione esclusiva con i suoi ex partner, ESPN di proprietà della Disney e TNT di proprietà della WBD, che si è conclusa ad aprile, e ha trascorso gli ultimi mesi a finalizzare i suoi nuovi accordi. Ma secondo persone che hanno familiarità con gli accordi passati, queste reti hanno i cosiddetti diritti di back-matching, che rendono difficile per una lega o un fornitore di contenuti sbarazzarsi di un media partner.

La forza di questi diritti di corrispondenza può essere oggetto di controversia. L’NBA spera che i suoi termini con Amazon siano abbastanza diversi da far sì che l’offerta di WBD non sia una vera corrispondenza. Amazon offre una piattaforma di streaming e TNT è una rete via cavo. Prime Video ha più abbonati della piattaforma di streaming di WBD, Max. Nel frattempo, all’interno di TNT c’è la convinzione che i dettagli della distribuzione siano meno importanti dei termini finanziari di Amazon, ai quali corrisponderà. READ Porzingis dei Celtics ha un raro problema al tendine della gamba sinistra ed è in dubbio per Gara 3 delle finali NBA.

Una persona che ha familiarità con le trattative ha detto che la WBD ha fatto diversi tentativi per raggiungere un nuovo accordo con la lega, inclusa l’acquisizione di un quarto pacchetto di giochi più piccolo e il tentativo di arruolare YouTube di Google per collaborare in una sfida congiunta all’accordo con Amazon.