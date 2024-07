L’acqua dei videogiochi è davvero fantastica, amico

All’inizio di questa settimana, Un cielo senza uomo ha annunciato il suo ultimo aggiornamento, che sembra essere… Rivitalizza l’intero universo Per renderlo più vario e vivace. Nell’ambito dell’aggiornamento, Un cielo senza uomo Ottiene anche alcuni progressi grafici dal prossimo gioco di sopravvivenza dello studio Non accendere un fuocoLa parte più interessante per me è la nuova tecnologia dell’acqua.

Sono una stronza per la simulazione avanzata dell’acqua. C’è qualcosa nell’onda sibilante che mi fa urlare il cervello “brrr”. Mentre studiavate tutti il ​​codice, io studiavo le creste delle onde in… Il mare dei ladriMentre stavate registrando una serie di omicidi in… Call of DutyStavo contando le vasche nella piscina in cima a quell’edificio Inesplorato 2Conosci quella persona. e ora dopo Un cielo senza uomo Lui intensifica il suo gioco dell’acqua e sto per studiare le acque aliene come se fosse il mio dannato lavoro.

C’è qualcosa nel fatto che ora il mare, in tutta la sua misteriosa vastità, può essere catturato dai giochi. Per questo motivo, Un cielo senza uomo Le acque tranquille hanno preso vita e il vasto universo in cui vivi ha preso vita Più grande e più vibrante oraGrazie all’aggiornamento 5.0, gli oceani ora oscillano in modo più realistico e generano onde. Hanno riflessi e reagiscono allo scivolamento della tua nave appena sopra la superficie, nonché alle condizioni atmosferiche. Ora puoi atterrare in acqua, rendendo molto più facili le immersioni e l’esplorazione delle profondità dell’oceano, cosa che era oggetto di un precedente aggiornamento del gioco. Un cielo senza uomo.

Sono stato affascinato dalle acque dei videogiochi fin da quando ero bambino. Dal momento in cui mi sono immerso per la prima volta in giochi come Cooper è dannoso O Grand Theft Auto 3Questi giochi sono stati per me fonte di fascino. Forse è perché da bambino adoravo la spiaggia e mi piaceva nuotare, o forse è perché adoravo cavalcare mia nonna e far finta di nuotare. Forse sembrava strano che i giochi non potessero riflettere questo hobby che amavo così tanto. Ad ogni modo, mi piaceva provare a nuotare nei giochi, soprattutto quando sentivo che gli specchi d’acqua erano un limite che volevo oltrepassare.

Al giorno d’oggi, la capacità di attraversare l’acqua sta diventando sempre più comune nei giochi. Pertanto, la motivazione dietro l’acqua nei giochi è cambiata. Mentre prima erano confini che impedivano di fare qualcosa che non era tecnicamente possibile, oggi gli specchi d’acqua sono veicolo di sorprendenti dimostrazioni tecniche. Ora incarna cosa Lui è Forse.

Un cielo senza uomo Ora sembra reale. Guardare le onde trascinate dalle tempeste lo fa sembrare espressivo. Un cielo senza uomo L’oceano ora ha un mondo che vale la pena esplorare anche solo per vedere come i modelli delle onde variano a seconda dell’ambiente e dell’ora del giorno. L’oceano è ora un altro modo per misurare l’unicità e la grandezza di un’esperienza Un cielo senza uomo Lui, gente, credo di sentire le sue grida. Se questo è ciò che possiamo aspettarci da… Non accendere un fuocoche mira a simulare il mondo intero con dettagli vividi, temo che sia finita per me.