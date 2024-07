L’adolescente di Monterey Park scomparso da una settimana è stato ritrovato sano e salvo – NBC Los Angeles

Un’adolescente scomparsa da una settimana in un parco di Monterey è stata ritrovata sana e salva, ha confermato martedì l’avvocato di suo padre.

Alison Chao, 15 anni, è stata localizzata con l’aiuto del dipartimento di polizia di Glendale, secondo il dipartimento di polizia di Monterey Park.

Suo padre, Jeffrey Chao, ha ringraziato gli amici e la comunità per aver aiutato a trovare sua figlia durante una conferenza stampa martedì.

Secondo l’avvocato del padre, Jose Romero, non si sospetta alcun atto criminale o rapimento.

“Eravamo molto preoccupati per dove fosse”, ha detto il padre. “Apprezziamo davvero ciò che tutti hanno fatto e aiutato.”

Secondo Romero, l’adolescente è stato trovato fuori da uno studio giornalistico a Glendale. Attualmente è detenuto presso il dipartimento di polizia di Monterey Park.

“Era molto intelligente e una persona devota con un buon cuore”, ha detto suo padre.

Secondo Hannah Bui, l’avvocato specializzato in diritto di famiglia del padre, la madre di Alison ha la custodia legale di lei per motivi di salute mentale.

Secondo Pew, ad Anne Chao è stata concessa la custodia fisica temporanea la settimana scorsa.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche alcuni amici di Alison, parlando del loro amico ed esprimendo il loro sostegno.

“Una cosa da dirle, io e mia sorella possiamo dirla, io so tutto, mio ​​padre sa tutto. Faremo del nostro meglio per aiutarti Alison”, ha detto un amico.

“Il dipartimento di polizia di Monterey Park estende il suo apprezzamento ai membri della comunità e ai numerosi partner locali, statali e federali per la loro assistenza durante le indagini”, ha detto martedì il dipartimento.

È stata vista l’ultima volta il 16 luglio nella zona di El Sereno intorno alle 18:30 mentre andava in bicicletta verso la casa di sua zia a San Gabriel, ha detto la madre dell’adolescente.

La polizia di Monterey Park ha iniziato a cercare sua zia quando non è tornata a casa intorno alle 21:30.

Secondo Romero, Allison è partita in bicicletta di sua spontanea volontà.

La famiglia di Chao e i volontari della comunità hanno affisso volantini nella zona nel tentativo di trovarla.

I volontari hanno aiutato a coordinare una ricerca porta a porta nei quartieri in cui è stato visto mentre andava in bicicletta lo scorso fine settimana.

Un’altra squadra di ricerca si sarebbe incontrata lunedì sera al Fresco Market di Hermon, vicino al luogo in cui Alison era stata vista l’ultima volta. Molti volontari che non conoscevano la famiglia hanno aiutato negli sforzi per ritrovarla.

“Era una ragazza di 15 anni. Quindi voglio aiutare”, ha detto Kai Hashimoto, un volontario del gruppo di ricerca. “Come tutti gli altri, ti spezza il cuore. Se è distribuire volantini, aiutare con la ricerca, vuoi aiutare. Cosa posso fare per aiutarti.”