L’aggiornamento Escalation of Freedom di Helldivers 2 anticipa i più grandi contenuti di Arrowhead finora

Helldivers 2 non ha ancora finito di combattere, poiché lo studio Arrowhead Games ha annunciato che il suo ultimo aggiornamento, Escalation of Freedom, sarà il più grande aggiornamento finora.

Lo studio ha rivelato l’ultima aggiunta alla sua uscita dopo il lancio PlayStation.Blog. Si tratta di un aggiornamento volto a dare a Defenders of Super Earth più varietà, incluse nuove missioni, obiettivi, nemici, pianeti e persino una nuova modalità di difficoltà. Mentre aspettiamo il lancio del 6 agosto, potete vedere come Arrowhead intende passare alla fase successiva di Helldivers 2 con Annuncio dell’aggiornamento del gioco Escalation of Freedom meno.

Hai quello che serve, Helldiver? Il principale aggiornamento Escalation of Freedom verrà lanciato il 6 agosto e include: • Livello di difficoltà 10

• Nuovi obiettivi della missione

• I più grandi siti nemici

• Nuovi bug e bot

• Nuovi rischi ambientali Riepilogo completo: https://t.co/GTTi0R4tc3 pic.twitter.com/h8gEewiu5G — HELLDIVERS™2 (@helldivers2) 23 luglio 2024

“La nostra comunità continua a dimostrare quanto siamo forti quando ci uniamo contro i robot senza cervello e il flagello dei Terminid”, ha affermato Katherine Baskin, direttrice dei social media e della comunità di Arrowhead, nel post sul blog. “Mentre siamo qui, alla vigilia dell’escalation della libertà, riflettiamo sui sei mesi trascorsi dal lancio. Non avremmo mai potuto prevedere quanto sarebbe progredito questo gioco e quanti cittadini avrebbero risposto alla chiamata alle armi della Super Terra!”

Il cambiamento fondamentale più grande che Arrowhead ha apportato alla formula di Helldivers 2 è la nuova modalità di gioco più difficile: Combat 10: Super Helldive. Esatto: se pensavi che la modalità Helldive standard fosse eccessiva, la modalità Super Helldive è qui per offrire un livello di sfida completamente nuovo. Arrowhead descrive questa modalità come “la modalità di difficoltà più impegnativa e difficile” e, naturalmente, questo significa ricompense migliori per coloro che riescono a estrarre con successo alla fine della missione.

Con Super Helldive arrivano una varietà di missioni, oltre a luoghi Terminid e Automaton più grandi che garantiscono nuovi premi Super Sample. Arrowhead riferisce che le nuove missioni e obiettivi saranno giocabili anche in altre modalità di difficoltà. Tuttavia, la novità più interessante di Escalation of Freedom sembra essere il ritorno del suo nemico di terra, l’Impalatore. Questa creatura tentacolare è stata originariamente vista nel primo Helldivers ed è descritta come “grande, maestosa e distruttiva”, richiedendo ai giocatori di concentrare il fuoco per abbatterla.

Galleria degli aggiornamenti del gioco Helldivers 2 Escalation of Freedom

Insieme all’Impalatore, i nuovi nemici Terminid arrivano dallo Spore Charger, una versione più insidiosa del Charger standard, e dall’Alpha Commander, un Brood Commander più grande che evoca altri insetti come supporto quando necessario. Anche gli enormi automi hanno richiesto rinforzi, con i giocatori che ora devono fare attenzione a qualcosa chiamato carro armato a razzo. Arrowhead accenna anche ad altre “sorprese robotiche” a cui prestare attenzione, ma non fornisce dettagli specifici. I giocatori di Helldivers 2 possono anche aspettarsi una nuova e aggiornata area Palude, che presenta strati di nebbia più densi e più posti in cui i nemici possono nascondersi.

Mentre Arrowhead si muove per portare l’Escalation of Freedom nel mondo di Helldivers 2, ha informato i giocatori che sta lavorando per mitigare le conseguenze di Kicking Sorrow. Con il lancio dell’aggiornamento il mese prossimo, i giocatori scopriranno che, dopo aver calciato, appariranno in una nuova sessione come host con tutto il bottino di squadra della sessione appena lasciata. Agli Helldiver che calciano verrà inoltre notificato che il loro bottino non è cambiato quando il giocatore è stato rimosso.

“Grazie a questi cambiamenti, tutti i giocatori hanno la possibilità di lasciare il gioco con tutto il bottino raccolto nella missione, senza perdere alcun Hellhunters”, continua Baskin. “Siamo impegnati ad apportare modifiche che miglioreranno l’esperienza del giocatore e incoraggeranno un sano gioco cooperativo. Oltre a questo, stiamo anche rilasciando altri miglioramenti alla qualità della vita con Escalation of Freedom, comprese importanti revisioni al menu social per rendere più facile immergersi con i tuoi amici.”

Helldivers 2 è stato lanciato l’8 febbraio 2024 ed è diventata una delle più grandi storie di successo di PlayStation negli ultimi tempi. Lo sparatutto a estrazione a squadre è stato elogiato per la costruzione del mondo, il gameplay caotico e gli obiettivi di squadra, e con l’aggiornamento Escalation of Freedom, è chiaro che Arrowhead ha molto in serbo. Abbiamo adorato il seguito al momento del rilascio, dandogli un 9/10 La nostra recensione All’epoca dicevamo: “Il combattimento di Helldivers 2 è fantastico, le sue missioni rimangono fresche e interessanti e il suo intelligente sistema di progressione non ti mette a dura prova.”

