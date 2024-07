L’allenatore dell’Uruguay Marcelo Bielsa critica gli organizzatori della Copa America e dice che è stata “poco professionale”.

Il tecnico dell’Uruguay Marcelo Bielsa ha attaccato venerdì gli organizzatori della Copa America, dicendo che il torneo era “poco professionale” e ha anche criticato la sicurezza e le condizioni del campo negli Stati Uniti.

Le dichiarazioni di Bielsa sono arrivate dopo che diversi giocatori della nazionale uruguaiana si sono scontrati con i tifosi sugli spalti del Bank of America Stadium di Charlotte, nella Carolina del Nord, in seguito alla sconfitta in semifinale contro la Colombia. Gli scontri sono scoppiati in un’area dove erano sedute le famiglie dei giocatori, tra cui alcuni bambini.

La Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol), che ha scelto di ospitare per la seconda volta la Copa America negli Stati Uniti, ha aperto un’indagine sull’incidente.

Quando gli è stato chiesto prima della partita per il terzo posto tra Uruguay e Canada – che si disputerà sabato sera al Bank of America Stadium – se temesse sanzioni per i suoi giocatori, Bielsa (68 anni) è sembrato chiaramente turbato.



Darwin Nunez riceve le condoglianze in campo dopo le brutte scene seguite all’uscita dell’Uruguay (Omar Vega/Getty Images)

“L’unica cosa che posso dirvi è che i giocatori hanno reagito come avrebbe reagito qualsiasi altro essere umano”, ha detto. “Se vedi che esiste un processo per evitare che ciò che è successo accada, se vedi che se succede succede comunque, e che c’è un altro processo che dovrebbe essere una via d’uscita, diciamo, ed entrambi falliscono, e. vedi la tua donna, o tua madre, o tuo figlio, che vengono aggrediti. Cosa farai? Chiederai se puniranno le persone che si sono difese?

“Quello che dovreste chiedermi, se avete un minimo di simpatia, è se i giocatori hanno ricevuto delle scuse da parte dei responsabili della cura di ogni spettatore.

“Mi chiedi: ho paura delle sanzioni? Come posso aver paura di una punizione che è impossibile che accada?”

Si è poi concentrato sullo stato degli stadi del torneo, ampiamente criticato da giocatori e allenatori.

La stella del Real Madrid Vinicius Junior ha dichiarato dopo l’1-1 del Brasile contro la Colombia: “La Copa America è sempre difficile a causa degli stadi e degli arbitri che sono sempre contro di noi. È sempre difficile, ma dobbiamo restare forti. Possiamo solo parlare sulla vittoria Quando parliamo “Parliamo molto”, afferma la Confederazione sudamericana di calcio.

Anche il tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni ha criticato il manto erboso dopo la vittoria della partita di apertura della sua squadra contro il Canada ad Atlanta, in Georgia, dicendo che il campo della Mercedes-Benz Arena “non era buono per lo spettacolo” e “non al livello di questi giocatori”. In seguito si rifiutò ripetutamente di rispondere alle domande sulla questione, dicendo che la questione era “finita”.

“Tutte le bugie che hanno detto”, ha detto Bielsa. “Hanno conferenze stampa e dicono: ‘No, gli stadi sono perfetti, i campi di allenamento sono perfetti.'” Ha detto Bielsa “Ho tutte le foto per dimostrare che sono tutte bugie. Questa è una maledizione di bugie. Ho già detto tutto ciò che ho promesso (agli organizzatori e all’Unione) e non lo dirò. Queste sono tutte sanzioni imminenti.



Bielsa era visibilmente commosso (Omar Vega/Getty Images)

“Questi sono tutti bug precedentemente noti”, ha continuato. “I nordamericani non dicono: ‘Avrai una presentazione perfetta.’ Ti dicono: ‘Ti daremo una presentazione che è stata installata tre giorni fa, o (x) giorni fa.’… I campi di allenamento sono stati un disastro.

“Tengono una conferenza stampa e dicono che è un’illusione ottica. Vinicius (Junior) non può vedere. E (Lionel) Scaloni non dovrebbe parlare. E tutti i campi di allenamento sono perfetti quando tutti abbiamo un sacco di ‘brutti tiri’ .”

L’allenatore dell’Uruguay ha poi sottolineato il caso dell’FBI del 2015 che ha portato alla caduta di Sepp Blatter, ex presidente della FIFA, e di una serie di altri dirigenti del calcio.

“Vorrei ricordarvi che quando gli Stati Uniti hanno sentito che i loro interessi venivano attaccati, hanno creato lo scandalo della FIFA In collaborazione con l’FBI hanno fatto quello che hanno fatto, ma era per i propri interessi è successo. È stata una festa meravigliosa, un torneo competitivo, non c’è nulla di cui lamentarsi”.

La Confederazione sudamericana di calcio è stata contattata per un commento.

AUF, Federcalcio uruguaiana, Venerdì ha rilasciato una dichiarazione Da dire che i loro rappresentanti si sono comportati in maniera “esemplare” durante tutto il torneo.

Riguardo agli avvenimenti delle semifinali, la Federcalcio uruguaiana ha affermato che i suoi giocatori, “nel contesto di momenti di tensione e disperazione in cui donne e bambini erano tenuti in ostaggio”, si sono recati sugli spalti “per intervenire per proteggere e difendeteli”.

“È chiaro che questo evento è avvenuto in un contesto in cui la percentuale di tifosi uruguaiani era molto piccola, per lo più famiglie, e non c’erano meccanismi di sicurezza sufficienti per una situazione del genere”, ha affermato la Federcalcio uruguaiana mancanza di sicurezza di cui sopra, la situazione dei giocatori era inevitabile.” “E naturalmente.”

L’agenzia francese aggiunge: “Purtroppo gli eventi descritti, che hanno violato la salute della famiglia in un contesto di mancanza di protezione, hanno provocato una reazione ingiustificata ma umanamente comprensibile”.

(Foto in alto: Omar Vega/Getty Images)