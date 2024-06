L’analisi di Wells Fargo suggerisce che puoi ordinare da Chipotle di persona per ottenere più valore per i tuoi soldi

Per mettere finalmente fine al “dibattito sul peso”, l’analista Zachary Vadim di Wells Fargo e il suo team hanno acquistato e pesato 75 ciotole di burrito, hanno scritto in una nota questa settimana. Gli analisti hanno “studiato” (e si spera in seguito divorato) ciotole di burrito in otto diverse sedi Chipotle a New York City, con metà degli ordini effettuati digitalmente e l’altra metà di persona.

Durante lo studio, gli analisti hanno scoperto che i pesi delle navi erano altamente incoerenti.

Secondo la nota di giovedì, il peso medio di una ciotola ordinata online e di persona era più o meno lo stesso, ma il peso delle ciotole di burrito variava significativamente in ciascuna categoria. Per gli ordini personali, il peso della ciotola più pesante era superiore del 47% rispetto al peso della ciotola più leggera. Il peso variava ancora di più per gli ordini digitali, con il contenitore più pesante che pesava l’87% in più rispetto al contenitore più leggero. Con 13,8 once, la ciotola più piccola di burrito pesava poco più della lattina media di soda.

Apparentemente, c’è almeno un piatto Chipotle a New York che potrebbe valere la pena evitare, poiché gli analisti hanno scoperto che molti dei 10 piatti più leggeri provenivano dallo stesso negozio senza nome. Tutti e 10 gli ordini erano anche ordini digitali.

“Mentre la produttività sta migliorando, la consistenza della domanda rimane un’opportunità”, hanno scritto giovedì gli analisti in una nota.

Sguardo speciale

Questa analisi arriva dopo che Chipotle è stato criticato sui social media per le sue porzioni più piccole. Voci che Chipotle La cosa è stata smentita, e in seguito è emerso che la catena aveva incaricato il personale di dare porzioni più grandi alle persone che avevano segnato, scatenando un’ondata di commenti Video tramite socialsoprattutto su TikTok.

Il mese scorso, il CEO di Chipotle Brian Nicol ha dichiarato: fortuna Le porzioni non diminuiscono, ma ha aggiunto che i clienti possono servirle ai dipendenti uno sguardo” Per assemblare i propri burritos.

Mercoledì, il fondatore ed ex amministratore delegato di Chipotle, Steve Ailes, ha ribadito che le porzioni della catena di ristoranti non si sono ridotte, insistendo sul fatto che, in effetti, è stata “molto generosa” con le dimensioni delle porzioni, ha affermato Quartz. È stato segnalato.

“Non ho mai visto qualcuno uscire da un Chipotle affamato negli ultimi 30 anni, voglio dire, non succede”, ha detto Ellis alla conferenza. giornale di Wall Street Forum mondiale dell’alimentazione. “Quindi non sono sicuro di comprendere appieno coloro che si lamentano delle dimensioni delle porzioni, ma mi rendo conto che esiste.”

Anche se variare le dimensioni delle ciotole può essere sembrato negativo per la catena, Lori Shallow, responsabile degli affari aziendali di Chipotle, ha affermato che la varietà è del tutto normale a causa del modo in cui il ristorante consegna gli ordini.

“Similmente ad altri nel settore del fast food, i nostri pasti completamente personalizzabili possono variare in dimensioni o peso a seconda del numero di ingredienti che un ospite sceglie o se sceglie di preparare un ingrediente aggiuntivo o più leggero quando ordina di persona dalla nostra lista di ingredienti reali o”, ha detto Schallo in una dichiarazione “digitalmente”. fortuna.

Nonostante la controversia sulle dimensioni delle porzioni, Wells Fargo ha scoperto che il traffico pedonale di Chipotle continua ad aumentare, indipendentemente dalla battuta d’arresto del mese scorso, e la banca rimane ottimista sul titolo. La banca ha scoperto che il traffico della società su base trimestrale ha raggiunto il livello più alto in 10 trimestri.