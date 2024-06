Lancio del satellite SES da Cape Canaveral

Brevard Space Coast SpaceX ULA Siti di lancio di razzi della NASA Un rapido sguardo ai lanci di razzi da diversi siti di lancio di Brevard.

Benvenuti alla copertura in diretta della missione SpaceX da parte del team spaziale FLORIDA TODAY questa sera dal Cape Canaveral Launch Complex 40.

SpaceX sta cercando di porre fine a una rara siccità che ha colpito stasera la Space Coast.

Il satellite per comunicazioni SES/Astra sarà portato in orbita a bordo di un razzo Falcon 9, da dove decollerà dallo Space Launch Complex 40. Il lancio è previsto per le 17:35 EDT. Ma la finestra di lancio dura 2 ore e 49 minuti se è necessario più tempo.

È il primo lancio da venerdì 7 giugno, quasi due settimane fa. Era un lancio Starlink dal Launch Complex 40.

Il tentativo di lancio di stasera arriva dopo che SpaceX è stata costretta ad abbandonare la sua missione Starlink 10-2, che ha subito fluttuazioni meteorologiche consecutive seguite da un’interruzione pre-lancio venerdì – una rarità per SpaceX. Con il satellite GOES U della National Oceanic and Atmospheric Administration diretto al Pad 39A del Kennedy Space Center, SpaceX può utilizzare solo lo Space Launch Complex 40 e quindi ha scelto di spostare da parte il razzo Falcon 9 in difficoltà.

Ciò ha consentito a SpaceX di consegnare la missione di oggi, Astra 1P/SES-24, alla rampa di lancio.

Quando verrà lanciato il prossimo razzo Florida? C’è un lancio oggi? Il prossimo programma di lancio di razzi di SpaceX, NASA e ULA in Florida

Astra 1P/SES-24 è un satellite per comunicazioni della partnership SES e Astra, due organizzazioni europee di comunicazioni. Satellite geostazionario in banda Ku, sviluppato da Thales Alenia SpaceFornirà un servizio TV satellitare a Germania, Francia e Spagna. Secondo il sito web SES. Astra I satelliti forniscono televisione e radio alla Germania dal 1988.

Le previsioni del tempo non sono ideali per il lancio di stasera. Il 45° squadrone meteorologico della Space Force prevede una probabilità del 55% di condizioni favorevoli durante la finestra di lancio designata. Le principali preoccupazioni meteorologiche sono i fulmini, i venti in decollo e i cumuli.

Se SpaceX non può essere lanciato oggi, mercoledì sarà disponibile un’opportunità di backup nello stesso orario.

Il razzo Falcon 9 atterrerà Basta leggere le istruzioni Drone nell’Oceano Atlantico. Pertanto, non si sentirà alcun boom sonico locale.

Aggiornamento 16:15: Benvenuti a un altro giorno di lancio!

Sono passate quasi due settimane da quando abbiamo visto esplodere il Falcon 9.

Il 45esimosì Weather Squadron richiede condizioni favorevoli del 55% per la finestra di lancio di questa sera, che ora si apre alle 17:38 EST.

SpaceX prevede una finestra aggiuntiva di 2 ore e 49 minuti di opportunità di backup, che si spera consentirà a questo tempo di allontanarsi dal Capo.

Aggiornamento 16:26: Il razzo Falcon 9 atterrerà oggi Basta leggere le istruzioni Drone nell’Oceano Atlantico. L’unico suono prevedibile è il familiare rombo del razzo.

Il Falcon 9 verrà riportato a Port Canaveral, dove sarà visibile durante una breve sosta.

Aggiornamento 16:35: Il booster di SpaceX volerà oggi per la nona volta. Memorabili missioni passate includono le missioni Axiom-2 e Axiom-3 con equipaggio, quattro missioni Starlink, Euclid e CRS-30.

