L’app Orologio Samsung One UI 7.0 è trapelata online

Samsung sta migliorando molte delle sue app proprietarie come parte del prossimo aggiornamento One UI 7.0. Abbiamo già visto alcune modifiche apportate all’interfaccia utente di queste app. Ora, l’app Orologio di One UI 7.0 È trapelato online.

Le modifiche all’app Watch con One UI 7.0 sono principalmente visive. L’icona dell’app è stata aggiornata e le diverse schede all’interno dell’app (Orologio, Orologio mondiale, Timer e Cronometro) ora hanno un’icona che corrisponde al nome.

Cose importanti da sapere prima di provare l’app Orologio One UI 7.0

Puoi scaricare il file di installazione per l’app Watch Dal sito Web APK MirrorPuoi quindi installarlo tramite l’app di gestione file sui dispositivi Galaxy con One UI 6.1 e versioni successive.

Tuttavia, poiché si tratta di una versione anticipata dell’app, potrebbero essere presenti alcuni bug. Inoltre, se decidi di disinstallarla, l’app Orologio verrà rimossa completamente dal tuo dispositivo e dovrai… Scaricalo di nuovo dal Play StoreCiò ripristinerà tutti gli avvisi e le altre personalizzazioni.

La versione beta di One UI 7.0 dovrebbe essere rilasciata a breve

Se possiedi un Galaxy S24, S24+ o S24 Ultra in mercati selezionati (come Stati Uniti, Regno Unito, India e Germania), presto potrai provare One UI 7.0 e Android 15 grazie a One UI 7.0 Beta Programma. Ciò dovrebbe accadere nella prima metà di agosto, ma poiché Samsung non ha ancora rilasciato l’aggiornamento One UI 6.1.1, la beta di One UI 7 potrebbe subire ritardi.