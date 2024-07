L’app TikTok decodifica il “linguaggio segreto” dei suoni degli aerei

E’ Ding-Guystics.

I passeggeri dell’aereo sono rimasti stupiti nell’apprendere che i “suoni” diffusi sull’aereo sono in realtà un codice che i membri dell’equipaggio utilizzano, tra le altre cose, per comunicare tra loro. Un video che spiega “L’inglese in aereo” ha avuto finora quasi due milioni di visualizzazioni sul sito tic toc.

“Si è rivelato essere questo [dings] “È come un linguaggio segreto tra l’equipaggio di cabina e la cabina di pilotaggio”, ha spiegato il creatore Mitch Muhammad nella clip.

Esatto, questi innocui segnali acustici non si limitano solo al segnale della cintura di sicurezza e al pulsante di chiamata dell’assistente di volo.

Secondo la clip, un singolo segnale acustico suona quando l’aereo si prepara a decollare o ad atterrare. Allo stesso tempo, secondo il video, due squilli indicano che l’aereo si trova a un’altitudine sicura per l’utilizzo di dispositivi elettronici e altre forniture.

Tre segnali acustici indicano un’emergenza. Immagini Getty

“Questo” [single ding] “Di solito questa è un’indicazione che il decollo è stato approvato, e talvolta arriva con un comando vocale dalla cabina di pilotaggio”, ha detto un esperto nel campo dei segnali radio. “Circa cinque minuti dopo il decollo, sentirai due segnali acustici mentre sei in aria che indicano che l’aereo è a 10.000 piedi, il che significa che è possibile utilizzare WiFi e laptop e gli assistenti di volo possono alzarsi se è sicuro farlo.”

Nel frattempo, sentirai un suono più tardi, che indica che l’equipaggio sta per iniziare a servire cibo e bevande.

Ci sono anche una serie di altri segnali segreti che la cabina di pilotaggio utilizza per comunicare con l’equipaggio, come il codice Morse fino a un miglio di altezza.

Ad esempio, un segnale acustico da alto a basso indica che un assistente di volo sta segnalando a un altro assistente di volo o che l’aereo La superficie sta cercando di raggiungerli.

Non vorresti mai sentire tre sirene perché questi tre toni indicano un’emergenza.

I commentatori di TikTok sono rimasti stupiti dalla terribile lezione.

“Pensavo fosse una cintura di sicurezza”, ha esultato uno spettatore, mentre un altro ha scritto: “Mi sono sempre chiesto cosa fosse, ma ho anche pensato che fosse un pulsante di chiamata”.

Nel frattempo, altri esperti hanno confermato la traduzione del volo di Mohammed.

“Come membro dell’equipaggio di cabina easyJet, posso confermare che il primo suono dopo il decollo è un segnale dalla cabina di pilotaggio all’equipaggio che l’attrezzatura è pronta”, ha spiegato uno.