L’Argentina batte la Colombia ai supplementari

MIAMI GARDENS, Florida – Questa volta è toccato a Lionel Messi, che sedeva sulla panchina argentina soffrendo di uno strappo alla caviglia destra dopo aver subito un infortunio alla caviglia dopo essere uscito al 64esimo minuto della partita.sì minuto.

Questo è stato per Angel Di Maria, il capocannoniere delle partite più importanti, giocando la sua ultima partita con la maglia dell’Argentina. Ha portato la fascia da braccio di Messi fino alla sua uscita, abbracciandolo in panchina per coronare la sua carriera internazionale.

Questo è quello dell’Argentina, campione della Copa America del 2024, dopo la vittoria per 1-0 sulla Colombia in una finale, a dir poco movimentata.

Lautaro Martinez, capocannoniere del club in questa Copa America, ha segnato un altro gol al 112′.sì Un minuto di tempo supplementare per aiutare l’Argentina a scrivere la storia.

L’Argentina ha vinto la Copa America del 2021. Ha vinto anche la Coppa del Mondo del 2022 in Qatar. Questo titolo è il terzo titolo internazionale importante vinto in un periodo di tre anni.

Una delle più grandi dinastie della storia del calcio, l’Argentina ha completato la sua stagione di Copa America senza i suoi migliori giocatori, anche dopo che la partita è stata rinviata di almeno un’ora e venti minuti a causa di tifosi indisciplinati senza biglietti che hanno sfondato i cancelli di sicurezza due ore prima della partita.

Messi ha provato a correre forte al 64′sì Un minuto prima di scendere in campo, ha subito indicato gli allenatori.

La scarpa destra di Messi è stata rimossa e il nastro del capitano è stato rimosso dal suo braccio sinistro. È entrato lentamente sulla panchina dell’Argentina prima di scoppiare in lacrime dopo la sua uscita.

Un gonfiore visibile è apparso nel piede destro di Messi, come catturato in una trasmissione FOX dopo aver rimosso la benda e il ghiaccio.

Messi ha subito un infortunio alla caviglia destra nel primo tempo. Ha provato a inseguire la palla e calciarla prima che uscisse dal campo, ma quando ha piantato il piede destro, si è piegato in una posizione scomoda mentre tirava la palla. il suo piede sinistro.

Ma non si vedeva il dolore di Messi quando era il momento di festeggiare.

L’Argentina, campione in carica della Coppa del Mondo guidata da Messi, ha vinto il suo secondo titolo consecutivo di Copa America.

La Colombia non è riuscita a prolungare la serie di 28 partite consecutive di imbattibilità, perdendo le ultime due partite contro l’Argentina.

USA TODAY Sports ha fornito gli ultimi aggiornamenti ed eventi della partita di domenica sera a Miami:

L’Argentina ha vinto il 16esimo titolo record di Copa America, battendo la Colombia 1-0. L’ultimo titolo dell’Argentina arriva dopo le vittorie nella Coppa del Mondo 2022 e nella Copa America 2021.

Qualche istante dopo che Lautaro Martinez ha portato l’Argentina in vantaggio per 1-0 nella seconda metà dei tempi supplementari, le emozioni erano alte mentre entrambe le squadre si sono impegnate in un po’ di divertimento extra.

Un abbraccio alla panchina argentina. Lautaro Martinez, capocannoniere del club in questa Copa America, è riuscito ancora una volta a stupire con un altro gol.

Martinez ha segnato un gol nella seconda metà dei tempi supplementari, portando l’Argentina in vantaggio per 1-0.

Se il punteggio rimane lo stesso, la partita terminerà e non si andrà ai calci di rigore.

Angel Di Maria e Lautaro Martinez perdono un’occasione preziosa: Argentina 0, Colombia 0

L’argentino Angel Di Maria ha fatto un bellissimo passaggio in area di rigore, ma non è riuscito a gestire Lautaro Martinez che scivolava davanti alla rete.

Tempo del secondo tempo supplementare: Argentina 0, Colombia 0

Dopo che il primo tempo supplementare si è concluso senza reti, si passa ad altri 15 minuti prima dei calci di rigore.

La caviglia di Messi è gonfia: Argentina 0, Colombia 0

Guarda questa foto della caviglia destra di Messi.

Dopo due tempi terminati senza reti, la finale di Copa America va ai supplementari. Le squadre giocheranno due tempi da 15 minuti ciascuno, sperando di segnare un gol. Se la partita rimane in parità dopo i tempi supplementari, verrà decisa dai calci di rigore.

Il colpo di testa di Nicolas Gonzalez è il colpo di testa più vicino alla rete dell’Argentina: Argentina 0, Colombia 0

Una serie impressionante di gol dell’Argentina, incluso il colpo di testa di Nicolas Gonzalez, necessario per concludere la partita. Il gioco continua.

Nicolas Tagliafico è colto in fuorigioco in questo tentativo vicino alla porta dell’Argentina.

Ecco la triste scena di Messi che piange a bordo campo dopo la sua uscita.

Messi è caduto a terra e ha subito chiesto aiuto agli allenatori. Sembrava che Messi stesse cercando di correre il più velocemente possibile, ma è inciampato.

Al capitano è stato tolto il nastro, tolto lo stivale destro e lui è uscito lentamente dal campo, emozionato durante la finale di Copa America al 65esimo minuto.

Messi si copre il volto mentre piange a bordo campo.

Angel Di Maria, giocando la sua ultima partita con la maglia dell’Argentina, era sul punto di segnare un altro grande gol in un big match, ma senza successo.

La Colombia ha avuto la possibilità di iniziare il secondo tempo, ma non è riuscita a capitalizzarla.

Messi, infortunato alla caviglia destra, è tornato a partecipare alla partita all’inizio del secondo tempo.

Messi sembrava in buona forma, tirando un meraviglioso calcio d’angolo, ma il colpo di testa di Nicolas Tagliafico è andato oltre la porta poco prima della fine del primo tempo.

Sembra che Lionel Messi abbia subito un infortunio alla caviglia destra durante il primo tempo della finale di Copa America.

Messi ha provato a inseguire la palla e a colpirla prima che uscisse dal campo, e ha fissato il piede destro, che si è piegato in una posizione scomoda, prima di tirare la palla. Il viso di Messi mostrava un forte dolore ed è rotolato più volte sulla schiena verso il campo per far valutare le sue condizioni dagli allenatori.

Alla fine Messi si alzò per lasciare il campo, ma non senza zoppicare visibilmente. Alla fine è tornato in campo ed è rimasto in partita.

L’infortunio è avvenuto al 36esimo minutosì Al 13′ del primo tempo, durante una partita terminata senza reti.

Jefferson Lerma della Colombia ha trovato spazio e ha concesso un passaggio in porta. La palla era appena fuori dal palo sinistro ed era nelle mani del portiere argentino Depo Martinez.

Lionel Messi ha avuto un’occasione e ha tirato un tiro potente, ma il difensore colombiano Davinson Sanchez lo ha bloccato 20 minuti prima della fine.

Questo tiro del colombiano John Cordoba ha quasi portato al vantaggio iniziale.

Prima della sua ultima partita con l’Argentina, le figlie di Angel Di Maria gli hanno regalato il pallone prima della partita:

Messi sembra pronto per la finale di Copa America.. Ecco le ultime novità

Bene, lo stadio era pieno e la musica ha riempito il ritardo. Ora i giocatori vengono presentati al pubblico.

Durante il riscaldamento prima della partita, Lionel Messi ha calciato questo calcio di punizione.

La situazione con i tifosi che cercavano di entrare all’Hard Rock Stadium ha portato la partita a essere rinviata di mezz’ora.

La partita inizierà ora alle 21:15 ET.

Intorno alle 20:11 è intervenuta la polizia e i cancelli si sono aperti, consentendo ai tifosi – con o senza biglietti scannerizzati – di entrare nello stadio per la finale di Copa America.

I tifosi senza biglietto per la finale di Copa America, in programma domenica prossima, hanno scavalcato le recinzioni e oltrepassato le barriere di sicurezza più di un’ora prima dell’inizio della partita Argentina-Colombia all’Hard Rock Stadium.

USA TODAY Sports ha visto almeno sette persone curate dai vigili del fuoco di Miami-Dade vicino alle rampe che portano allo stadio. Le persone sembravano in difficoltà, con i volti arrossati, e hanno ricevuto bottiglie d’acqua mentre erano sedute sul pavimento e lungo un muretto.

Il presidente Joe Biden parlerà alla nazione poco prima della finale di Copa America, costringendo l’FS1 a iniziare la partita alle 20:00.

La partita proseguirà su FOX dopo il discorso di Biden. Annunciato FOX Sports.

La Spagna ha vinto il Campionato Europeo 2024 vincendo 2-1 sull’Inghilterra domenica scorsa, e potrebbe affrontare la vincitrice della Copa America 2024 nell’estate del 2025. Una data o un luogo non sono stati ancora fissati.

L’ultima finale tra Copa America e Campioni d’Europa si è giocata nel 2022 quando l’Argentina ha battuto l’Italia.

La partita Argentina-Colombia sarà trasmessa su FOX in inglese e Univision in spagnolo.

Il live streaming può essere trovato su FoxSports.com e sull’app Fox Sports in inglese e su TUDN in spagnolo.

Sì, Messi parteciperà alla partita e stasera dovrebbe iniziare la partita finale, che è la sua nona partita con la nazionale argentina.

Cosa attende l’Argentina nella finale di Copa America?

Forse Messi e l’Argentina possono dare il tocco finale a una delle più grandi dinastie che il calcio abbia mai visto.

Un’altra vittoria del titolo di Copa America stasera sarebbe il quarto titolo internazionale dell’Argentina in tre anni.

L’Argentina ha vinto la Copa America del 2021, ha battuto l’Italia campione d’Europa del 2021 nella finale del 2022 due estati fa e l’Argentina ha vinto la Coppa del Mondo del 2022 in Qatar.

Cosa attende la Colombia nella finale di Copa America?

La Colombia non ha potuto partecipare ai Mondiali disputati in Qatar, quindi questa Copa America è stata un’esperienza importante per la nazionale e per il Paese.

La Colombia spera di vincere il suo secondo titolo di Copa America (2001) e giocherà la finale di Copa America per la terza volta (1975, 2001).

Argentina 2, Colombia 1: James Rodriguez potrebbe essere in grado di creare un calcio di punizione per segnare, ma l’Argentina farà affidamento sui gol di Lionel Messi e Angel Di Maria per vincere questo titolo come ha fatto in altri tornei, grazie al loro statista più anziano. Mi dispiace per i miei amici colombiani. Ma questa dinastia argentina non finirà stasera. Safieddine, corrispondente di Lionel Messi.

Le probabilità di vincita dell’Argentina sono +110 durante una partita di 90 minuti, mentre le probabilità di pareggio sono +190 e le probabilità di vincita della Colombia sono +320. Secondo BETMGM. Per il trofeo, le probabilità di vincita dell’Argentina sono -190, mentre quelle della Colombia sono +138.

Quanto dura il periodo di imbattibilità della Colombia?

La Colombia non ha perso nelle ultime 28 partite. La sua ultima sconfitta è stata 1-0 contro l’Argentina in una partita di qualificazione olimpica del 1° febbraio 2022.

Il record dell’Argentina negli ultimi tre anni

L’Argentina ha perso solo tre delle ultime 63 partite. Le sue ultime tre sconfitte sono state: contro il Brasile nelle semifinali della Copa America del 2019, contro l’Arabia Saudita nell’apertura dei Mondiali del 2022 e contro l’Uruguay nelle qualificazioni olimpiche dello scorso novembre.

Sarà questa l’ultima partita di Messi con l’Argentina?

Messi, 37 anni, stella della Major League Soccer dell’Inter Miami, potrebbe giocare la sua ultima partita in un torneo importante per l’Argentina durante la finale di Copa America. Anche se Messi ha lasciato la porta aperta per giocare la Coppa del Mondo 2026, in attesa delle sue condizioni di salute e del desiderio di continuare a giocare, questa partita potrebbe essere l’ultima in un torneo importante se cambia idea.

Quella di stasera sarà l’ultima partita con la maglia dell’Argentina per Angel Di Maria, il capocannoniere delle partite più importanti che ha aiutato Messi a togliersi dalle spalle il peso dei tornei internazionali durante la recente serie di campionati del club.

Messi, 37 anni, ha lasciato la porta aperta per giocare ai Mondiali del 2026. Ecco cosa ha detto all’inizio di quest’anno su quando potrebbe ritirarsi.

È strano immaginare come Messi abbia scattato queste foto con il giovane calciatore spagnolo di 17 anni Lamine Yamal quando Yamal era un bambino. Ecco la storia dietro le foto virali di Messi e Yamal.

La stella dell’Inter Miami e capocannoniere uruguaiano Luis Suarez ha segnato un gol negli ultimi minuti di recupero portando la sua squadra al pareggio e ai calci di rigore. Suarez ha anche segnato il calcio di rigore decisivo che ha permesso all’Uruguay di battere il Canada 2-2 (4-3 ai rigori) nella partita per il terzo posto della Copa America.

Il Canada è arrivato quarto alla Copa America del 2024, ma ha prodotto una prestazione eccezionale in vista della Coppa del Mondo del 2026.