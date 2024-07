Larry Fink di BlackRock evidenzia l’“effetto bilanciere” nel momento in cui gli investitori ritornano al reddito fisso

Rula Khalaf, caporedattrice del Financial Times, sceglie le sue storie preferite in questa newsletter settimanale.

Il CEO di BlackRock Larry Fink ha dichiarato lunedì che gli investitori stanno creando un “effetto ferro” nei mercati del reddito fisso scegliendo ETF a basso costo e asset alternativi invece dei tradizionali fondi obbligazionari.

Mentre il più grande gestore finanziario del mondo ha annunciato un nuovo massimo di 10,6 trilioni di dollari di asset in gestione, Fink ha sottolineato gli afflussi record nei prodotti ETF di BlackRock, nonché gli alti livelli di interesse dei clienti nei prodotti infrastrutturali che investono in energia e data center.

“Gli asset sono in movimento”, ha detto Fink, mentre gli investitori che detengono ancora enormi quantità di liquidità si preparano a un taglio dei tassi di interesse statunitensi già a settembre e si rendono conto di aver perso un importante rally azionario quest’anno.

Ha aggiunto che gli investitori azionari sono già divisi tra fondi indicizzati passivi e fondi di private equity con commissioni elevate che promettono rendimenti non correlati. Ora la stessa dicotomia si applica al reddito fisso.

“Abbiamo parlato dell’impatto delle azioni sul mercato azionario. E penso che stiamo iniziando a vederlo qui nel mercato obbligazionario”, ha continuato. “È un momento in cui le persone stanno rivalutando i propri investimenti allontanandosi dalla liquidità e si sposteranno maggiormente verso il reddito fisso… e gli ETF, nonché prodotti alternativi orientati al reddito” come il credito privato e i fondi di debito infrastrutturali.

BlackRock è “molto ben posizionata per questo”, ha detto Fink, grazie alla sua massiccia attività di ETF iShares e alla sua acquisizione in sospeso di Global Infrastructure Partners, che dovrebbe concludersi entro la fine di settembre.

I commenti di Fink agli analisti sono arrivati ​​mentre il più grande gestore patrimoniale del mondo ha riportato un fatturato di 4,81 miliardi di dollari per il trimestre conclusosi il 30 giugno: in crescita dell’8% su base annua grazie all’aumento del patrimonio gestito, ma leggermente al di sotto dei 4,84 miliardi di dollari che gli analisti si aspettavano in un sondaggio. ha condotto Bloomberg.

Il miglioramento dei margini ha contribuito a far salire l’utile netto del 9% rispetto all’anno precedente, a 1,5 miliardi di dollari. La cifra rivista di 1,56 miliardi di dollari ha superato le aspettative di 1,47 miliardi di dollari.

Il patrimonio gestito è aumentato dell’1,7% su base trimestrale. I flussi netti di 82 miliardi di dollari nel trimestre non sono riusciti a soddisfare le aspettative di 112 miliardi di dollari. I flussi azionari sono scesi a 6 miliardi di dollari, con flussi inferiori dovuti al ribilanciamento tra i clienti istituzionali. I flussi di reddito fisso sono diminuiti a causa della perdita di un cliente istituzionale che ha ritirato 20 miliardi di dollari.

Due settimane fa, BlackRock ha annunciato l’acquisto di Preqin, una società privata che fornisce dati di mercato, come parte della sua continua tendenza verso asset e tecnologie alternativi. Gli afflussi di ETF sono stati incrementati dal forte interesse per il suo prodotto Bitcoin.

“La spesa di BLK per migliorare le proprie capacità nei mercati privati ​​dovrebbe contribuire a ridurre la sua dipendenza dagli ETF iShares, che generano commissioni basse, e consentire alla società di sfruttare le forti opportunità di crescita a lungo termine degli asset privati”, l’analista Kyle Sanders di Edward Jones ha scritto.

BlackRock è stata a lungo scambiata a multipli molto più alti rispetto agli utili delle sue controparti di gestione patrimoniale tradizionale, ma negli ultimi sei mesi le sue azioni sono rimaste indietro rispetto al settore finanziario più ampio, in rialzo dell’1,4% dall’inizio dell’anno rispetto al 12% circa del settore finanziario. società presenti nell’indice Standard & Poor’s 500.

Martin Small, direttore finanziario della società, ha affermato che la società è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo a lungo termine di una crescita annuale della quota associativa del 5% e che le spese sono sulla buona strada per raggiungere un aumento a una cifra, escluse le acquisizioni.

Lunedì le azioni della società di gestione patrimoniale hanno chiuso in ribasso dello 0,6%.