L’avvocato di Fiona Harvey accusa Netflix di cattiva condotta

Netflix

L’avvocato intenta causa contro Netflix Cucciolo di renna La società di streaming ha colto un rapporto nel Regno Unito secondo cui il gigante dello streaming ha spinto Richard Gadd a descrivere la serie come una storia vera.

Orari della domenica Segnalato nel fine settimana Netflix ha richiesto la frase di apertura, “Questa è una storia vera”, nonostante un certo scetticismo da parte di Gad, che ha scritto e recita nella serie.

Richard Roth, l’avvocato che rappresenta Fiona Harvey, la vera Martha, ha affermato che l’accusa indica che le azioni di Netflix sono finite. Cucciolo di renna È oltre l’incuria.

“Questo è molto peggio della negligenza, è un comportamento doloso se gli viene detto: ‘Non fatene una storia vera’. Hanno detto che è vera”, ha detto Roth a Piers Morgan Uncensored fatti a sostegno delle loro affermazioni”.

Deadline ha contattato Netflix per un commento. Il colosso dello streaming aveva precedentemente affermato che avrebbe allestito una forte difesa contro la causa per diffamazione da 170 milioni di dollari di Harvey. Finora non è stata fornita alcuna prova a sostegno dell’affermazione fatta nella serie secondo cui Martha è una stalker condannata.

Roth ha detto che si aspettava che Gadd testimoniasse se il procedimento legale fosse andato in tribunale. Ha aggiunto che stanno portando avanti la causa in California per impedire a Netflix di presentare argomenti legali “procedurali” se il caso viene trattato nel Regno Unito, dove Cucciolo di renna Filmato e commissionato.

Ha riconosciuto che 170 milioni di dollari di danni erano una cifra elevata, ma si basava su quello Cucciolo di renna È diventata una delle serie più viste su Netflix. “Stanno gonfiando questa storia e ricavandone un sacco di soldi”, ha detto Roth.

L’avvocato ha aggiunto che Harvey era “devastata” dalla sua esperienza, al punto che aveva “paura di uscire e fare la spesa”. Ruth ha detto di aver ricevuto minacce di morte.

Cucciolo di renna, uscito l’11 aprile e prodotto da Clerkenwell Films, è il crudo resoconto della frustrante esperienza del personaggio comico di Gad con un presunto stalker. Jessica Gunning interpreta il presunto stalker di Martha, che il mondo scopre essere Harvey, un avvocato scozzese.

“Intendiamo difendere vigorosamente questa questione e sostenere il diritto di Richard Gadd di raccontare la sua storia”, ha detto un portavoce di Netflix.