L’avvocato di Justin Timberlake parla dopo l’arresto del cantante per guida in stato di ebbrezza

Jerrod Harris/G.I

L’avvocato di Justin Timberlake ha condiviso una dichiarazione in seguito all’arresto per guida in stato di ebbrezza della pop star.

Mercoledì (19 giugno), l’ufficio del procuratore Edward Burke Jr. ha parlato dell’incidente, dicendo che avrebbe difeso “vigorosamente” il cantante e attore 43enne.

“[We] Contro queste accuse il sig. Non vedo l’ora di difendere attivamente Timberlake. C’è molto da dire al momento giusto. Attualmente è in attesa di una scoperta completa da parte dell’ufficio del procuratore distrettuale”, ha detto Burke nella dichiarazione TMZ.

Timberlake è stato arrestato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza a Sag Harbor, New York, lunedì sera (17 giugno). È stato arrestato il giorno successivo con l’accusa di “guida in stato di ebbrezza”.

Secondo una dichiarazione rilasciata dal dipartimento di polizia di Sag Harbor, alla cantante di “SexyBack” è stato avviato un blocco del traffico dopo aver osservato una BMW del 2025 diretta a sud su Madison Street, non riuscendo a fermarsi a una fermata adeguatamente segnalata e non riuscendo a mantenere la sua corsia di marcia. “

“L’imputato era determinato a guidare in stato di ebbrezza, i suoi occhi erano iniettati di sangue e vitrei, il suo alito emetteva un forte odore di bevanda alcolica, non riusciva a distrarsi, parlava in modo biascicato, era instabile, e tutto campo standardizzato Ha ottenuto scarsi risultati anche nei test di sobrietà.

“Ho preso un martini e ho seguito i miei amici a casa”, ha detto Arkinson nella sua dichiarazione, citando la vincitrice di 10 Grammy.

La prossima apparizione in tribunale di Timberlake è prevista per il 26 luglio, lo stesso giorno in cui si esibirà alla Taran Arena di Cracovia, in Polonia. Attualmente è nel Forget Tomorrow World Tour.