Le azioni Amazon salgono dopo il superamento degli utili

Amazon (AMZN) ha riportato utili del primo trimestre che hanno superato le stime di Wall Street sia in termini di profitti che di profitti, facendo salire le azioni del gigante della vendita al dettaglio di circa il 2% nelle negoziazioni pre-mercato di mercoledì.

Spinta dalla forte prestazione della sua divisione cloud computing, Amazon ha continuato un'ondata di grandi decisioni tecnologiche che hanno ampiamente sorpreso Wall Street mentre gli investitori hanno rivolto la loro attenzione alla conclusione della riunione politica di maggio della Federal Reserve di mercoledì.

Le vendite nette sono aumentate del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso a 143,3 miliardi di dollari, ha riferito Amazon martedì scorso, superando le aspettative degli analisti di 142,6 miliardi di dollari, secondo i dati di Bloomberg. Il ritmo è stato trainato da un aumento del 16% dei ricavi di Amazon Web Services (AWS), che secondo Amazon generano 100 miliardi di dollari all’anno.

La società ha riportato un utile per azione rettificato di 0,98 dollari, rispetto alle stime di consenso di 0,83 dollari.

Come i suoi rivali Microsoft e Alphabet, Amazon sta sfruttando la propria forza nel settore del cloud computing per ottenere un vantaggio nel nascente mercato dell’intelligenza artificiale. Gli strumenti di intelligenza artificiale richiedono grandi quantità di dati e potenza di elaborazione per addestrare ed eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni e le relative applicazioni, facendo affidamento sui fornitori di servizi cloud per fornire l’infrastruttura principale.

Il CFO di Amazon, Brian Olszowski, ha dichiarato in una telefonata con i giornalisti che si prevede che la spesa complessiva in conto capitale aumenterà “significativamente” quest'anno fino al 2023, spinta da costi infrastrutturali più elevati per supportare la crescita di AWS.

Amazon sta riscontrando una forte domanda da parte di AWS, con clienti che sottoscrivono contratti più lunghi con impegni maggiori, con molti componenti AI in via di sviluppo, ha affermato.

La pubblicità ha fornito un altro forte contributo alla crescita dei ricavi del primo trimestre. La società ha soddisfatto le aspettative degli analisti pari a 11,8 miliardi di dollari, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Anche se Amazon ha stupito con la crescita di tutte le sue attività, le sue prospettive hanno rivelato pochi segnali di arretramento nella spesa dei consumatori.

“Quello che stiamo vedendo è una continuazione di ciò che abbiamo detto nei trimestri precedenti. I clienti negli Stati Uniti sono più attenti alle loro spese. Stanno cercando affari. Stanno facendo acquisti in giro”, ha detto Olsavsky. “Questa tendenza continua nel secondo trimestre.”

Amazon prevede che le vendite nette del secondo trimestre saranno comprese tra 144 e 149 miliardi di dollari, leggermente al di sotto della stima degli analisti di 150,2 miliardi di dollari, secondo i dati di Bloomberg.

Il rapporto di Amazon è arrivato una settimana dopo che il suo rivale nel cloud e nell'intelligenza artificiale Microsoft (MSFT) ha registrato un trimestre impressionante che ha superato le aspettative sulla forza del suo business del cloud computing. Il mercato ha esultato ancora più forte per i risultati della società madre di Google, Alphabet (GOOG, GOOGL), che ha ottenuto buoni risultati sia in alto che in basso e ha annunciato un nuovo dividendo.

Amazon, che si è posizionata sul fronte dell’intelligenza artificiale, è un altro attore in competizione per rivendicare quote di mercato e lanciare nuovi servizi per i consumatori. A marzo, Amazon ha aumentato il suo investimento nella startup AI Anthropic, versando altri 2,75 miliardi di dollari, portando il totale del suo investimento a 4 miliardi di dollari.

Le azioni di Amazon, che a febbraio erano in linea con il Dow Jones Industrial Average (^DJI), sono aumentate di circa il 20% su base annua.

