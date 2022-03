Le azioni cinesi crollano mentre i timori normativi svaniscono

Mercoledì le azioni cinesi sono salite al loro miglior giorno dal 2008, quando i funzionari del governo hanno segnalato che la repressione normativa potrebbe presto finire.







Alì Baba (Baba), JD.com (Dinaro), Baidu (BaiduAltri titoli cinesi sono rimbalzati dai minimi pluriennali. Le azioni sono state colpite ripetutamente per più di un anno, in gran parte a causa di normative, paure Covid-19 e preoccupazioni macroeconomiche.

I funzionari finanziari cinesi hanno affermato che la repressione normativa sulle società tecnologiche potrebbe presto finire. I media statali hanno riferito che prevede anche di sostenere la quotazione di azioni all’estero e stabilizzare i mercati dei capitali “il prima possibile”.

Le azioni Alibaba sono aumentate del 25,2% a 96,20 durante le contrattazioni pomeridiane mercato azionario oggi. Il titolo JD.com è balzato del 32% a 60,70, mentre il titolo Baidu è balzato del 26% a 136,35.

Altri titoli cinesi stanno per muoversi

Inoltre, Bindudu (PDD) è balzato del 43% a 39,05, Netasi (NTES) è balzato del 20,5% a 89,50 e Tencent Holdings (TCEHY) è salito del 25,8% a 49,60.

Azioni di società biotecnologiche in Cina laboratorio di costumi (ZLAB), Pechino (BGN) E il hitchmid (HCM) è cresciuto anche nelle notizie. Questi tre erano tra i cinque titoli elencati dalla Securities and Exchange Commission come non conformi alle regole di audit. Hanno tempo fino a marzo 2024 per risolvere il problema o affrontare il delisting.

Nel pomeriggio, le azioni di Zai Lab sono aumentate del 28,1% vicino a 37,20, portando a un aumento del 25,6% nel balzo del 20,4% di BeiGene e Hutchmed.

I commenti positivi dei funzionari statali sono arrivati ​​il ​​giorno dopo che le azioni cinesi sono crollate ai livelli più bassi degli ultimi 21 mesi. Il diffuso crollo delle azioni cinesi è seguito a un rapporto secondo cui la Russia aveva chiesto alla Cina assistenza militare nella sua guerra contro l’Ucraina. I commercianti temono che gli aiuti della Cina alla Russia possano portare a una reazione globale contro le aziende cinesi e persino a sanzioni. Anche le minacce da parte delle società cinesi di rimuoverle dalle borse statunitensi sono state sottoposte a pressioni.

L’indice registra i maggiori guadagni

Tuttavia, mercoledì, l’indice Hang Seng Tech, che è sceso di quasi il 70% dal picco di febbraio 2021, ha registrato il suo più grande guadagno giornaliero del 22%. L’Hang Seng Leading Index è aumentato del 9,1%, il più grande aumento percentuale in un giorno dalla fine del 2008.

Prima del rally di mercoledì, il titolo Alibaba negli ultimi 12 mesi aveva perso il 65% del suo valore di mercato. Un dinaro giordano è sceso del 47%, mentre le azioni di Baidu sono scese del 58%.

In mezzo all’attuale volatilità, è un momento importante per leggere e seguire IBD La grande immagine verticale.

Se sei nuovo di IBD, considera di dare un’occhiata a sistema di scambio di azioni E il PUÒ SLIM Nozioni di base. Distinguere schemi grafici È una delle linee guida fondamentali per gli investimenti. IBD offre una vasta gamma di Liste di crescita delle scorteCome classifica E il Swing Trader.

Gli investitori possono anche creare elenchi di controllo, trovare aziende vicino a un profilo punto di acquistoo sviluppare schermate personalizzate in Mercato IBD Smith.

L’autore Alison Gatlin ha contribuito a questo articolo.

