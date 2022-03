Le azioni di Alibaba e JD.com cadono dopo i maggiori guadagni di sempre. Cosa poi?

dimensione del font





Gli investitori azionari cinesi, abituati al dolore da molto tempo, hanno assistito Incredibile trasformazione. Cosa verrà dopo?

Azioni nei giganti della tecnologia cinese

Alì Baba



(Barra di scorta: BABA) e

JD.com



Entrambi (KD) hanno ottenuto guadagni impressionanti mercoledì, saltando rispettivamente del 37% e del 39%. È stato, di gran lunga, il più grande aumento per questi due titoli in un solo giorno, battendo precedenti record relativamente banali di meno del 15% dei salti giornalieri. Giovedì le azioni di Alibaba sono scese del 5,3%, mentre le azioni di JD.com sono scese del 4,1%.

La sensazione della marcia era su scala più ampia, con



Invesco Golden Dragon China ETF

(PGJ) è balzato del 33%, superando del 17% il precedente record giornaliero. Hong Kong



Indice Hang Seng

Mercoledì è aumentato del 9,1% e ha portato lo slancio fino a giovedì con un aumento del 7%, la migliore performance in due giorni dell’indice dal 1998.

Sebbene i guadagni siano stati significativi, il rally è stato principalmente un riflesso delle recenti perdite. vendita lenta e brutta In azioni cinesi nell’ultimo anno Recentemente ho preso un ritmocon il







Hang Seng



Vede il suo calo più grande in tre giorni dal 2008 prima di rimbalzare a metà settimana. L’indice è ancora in calo di circa l’8% quest’anno, con le azioni di Alibaba e JD.com analogamente in rosso nel 2022.

Grazie per il turno Mercoledì è arrivata la notizia dalla Cina che il governo Stimolerà la crescita economica e sostenere il mercato azionario, nonché chiarire il contesto normativo punitivo, tra cui Preoccupazioni per le svalutazioni statunitensi.

L’ultimo punto è particolarmente utile per il settore tecnologico assediato del paese sottoposto a un attento esame Sia Pechino che Washington hanno visto una delle sue più grandi società, Alibaba, perdere quasi il 50% del suo valore di mercato lo scorso anno.

Parte del giubilo era già svanito giovedì. Le azioni Alibaba sono scese del 7% con JD.com in calo del 5%. È già iniziato il dibattito su cosa significhi un cambiamento di politica in Cina per azioni specifiche come Alibaba, così come per il settore nel suo insieme.

Alibaba ha ancora un futuro difficile. come Barone Ho accennato primasono necessari almeno due fattori principali per un rimbalzo del prezzo delle azioni: un netto miglioramento del contesto normativo e uno spostamento dei fondamentali dell’economia cinese e dei consumi.

Mentre le notizie di mercoledì includono una lettura ottimista sul fronte normativo, il rally fa ben poco per invertire questo rally Distruzione su larga scala del valore di mercato Visto in tutto il settore tecnologico cinese l’anno scorso. Le parole dovrebbero essere sostenute dall’azione, ma Bo Bei, analista dell’intermediazione US Tiger Securities, ha affermato Barone Crede che abbiamo visto un “punto di svolta” nelle preoccupazioni normative.

Il quadro è più complicato per quanto riguarda la questione dell’economia cinese e dei consumi Fondamentale per realizzare un profitto nelle attività di e-commerce Come Alì Baba. Una cosa è escludere un branco di lupi dai severi regolatori di Pechino; Dirigere la seconda economia più grande del mondo verso la crescita in un momento di incertezza economica globale è un’altra cosa.

“Fondamentalmente, anche se non vedrà effetti immediati, le politiche di supporto dovrebbero dare agli investitori la fiducia che un punto di svolta arriverà anche entro la fine dell’anno”, ha affermato Pai.

Un insider del sistema finanziario cinese adotta un atteggiamento attendista. Danny Lu, analista presso







Titoli di Guotai Junan

E il

Ha detto una delle più grandi banche di investimento in Cina Barone È stato difficile commentare il sentimento del mercato, poiché non era chiaro come il Consiglio di Stato cinese avrebbe mantenuto le sue promesse.

Altri sono molto più ottimisti.

Quando il governo cinese dice che farà qualcosa, lo fa. I commenti di ieri sono stati forti sull’impatto chiave, leggeri sui dettagli, ma non importa cosa, Jeffrey Haley, analista dell’Asia Pacifico presso il broker Oanda, ha affermato in una nota giovedì.

Tuttavia, Andrew Bateson, analista del gruppo di ricerca cinese Gavekal Dragonomics, ha scritto in una nota giovedì che “Le probabilità sono… questo è un cambiamento nelle tattiche a breve termine, non una strategia a lungo termine”.

“Le strutture politiche sottostanti che sono state in ultima analisi responsabili della recente perdita di fiducia del mercato non sono cambiate”.

Il rally di questa settimana è un periodo molto gradito per rimandare i titoli in caduta. Ma il fatto che anche una società come Alibaba – che ha una capitalizzazione di mercato di centinaia di miliardi di dollari – possa essere cresciuta del 30% in un solo giorno è profondamente preoccupante per gli investitori fondamentali.

“Il fatto che i prezzi delle azioni delle più grandi società cinesi si muovano a un tasso doppio in singole sessioni di negoziazione, sulla base di speculazioni e segnali puramente politici, non fa che rafforzare quanto le loro fortune ora dipendano dalla direzione del governo”, ha affermato Bateson.

Scrivi a Jack Denton a jack.denton@dowjones.com