Le azioni di CrowdStrike diminuiscono a causa delle continue interruzioni dell’IT

Le azioni della società di sicurezza informatica CrowdStrike sono scese di oltre il 13% mentre la società deve affrontare le conseguenze di un’interruzione IT globale.

Il capo della sicurezza Sean Henry ha affermato che l’incidente è stato un “colpo mortale” per l’azienda, che in precedenza era uno dei nomi più affidabili del settore.

Molte aziende si stanno ancora riprendendo dagli effetti del pasticciato “aggiornamento dei contenuti” della scorsa settimana che ha bloccato 8,5 milioni di computer Microsoft Windows in tutto il mondo.

In alcuni casi il problema richiedeva un riavvio manuale.

Il signor Henry, ex assistente esecutivo dell’FBI, ha detto che il fine settimana è stato “le 48 ore più impegnative” che ha trascorso presso l’azienda in 12 anni.

Ha promesso di sfruttare l’incidente come un’opportunità per “uscirne migliore e più forte che mai”.

“La fiducia che avevamo costruito nel dripping nel corso degli anni è andata perduta nel giro di poche ore, e questo è stato un duro colpo”, ha detto. In un post su LinkedIn di lunedi.

“Ma questo non è nulla in confronto al dolore che abbiamo causato ai nostri clienti e partner”.

Delta ha dichiarato lunedì che più della metà dei suoi sistemi IT utilizzano Windows e necessitano di riparazione manuale. Ha aggiunto che il software che utilizza per indirizzare i dipendenti sui voli richiede più tempo e supporto manuale per essere risolto.