Le azioni globali scendono con l’attacco della Russia all’Ucraina

Giovedì le azioni europee sono scese. Il FTSE 100 è in calo del 3,3% a Londra, mentre il CAC 40 francese è in calo del 4,1% e il DAX 30 tedesco è in calo del 4,5%. Le azioni russe sono crollate, con l’indice principale del paese in calo del 45% prima di riprendersi da alcune perdite.

Le azioni statunitensi sono scese bruscamente in apertura. Il Nasdaq Composite è in ribasso del 3,3%, spingendo l’indice in territorio di mercato ribassista. Il Dow è affondato del 2,5%, ovvero oltre 830 punti. L’S&P 500 è sceso del 2,6%.

Indice Hang Seng HSI Nikkei 225 N225 In Asia e Hong KongÈ sceso del 3,2%, la più grande perdita giornaliera in cinque mesi. GiapponeHa perso l’1,8% e lo Shanghai Composite Index cinese è sceso dell’1,7%.

Il dolore si diffuse oltre le frecce. Il rublo russo è sceso brevemente di circa il 10% a un minimo storico di 90 contro il dollaro USA.