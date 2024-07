Le azioni Tesla sono scese dopo che la società ha riportato risultati contrastanti per il secondo trimestre e ha affermato che le auto elettriche “a prezzi accessibili” sono sulla buona strada per debuttare nel 2025.

Annunciato Tesla (TSLA). Risultati contrastanti per il secondo trimestre Dopo la campana di martedì, però, il produttore di auto elettriche ha dichiarato di essere sulla buona strada per produrre nuovi veicoli, probabilmente un veicolo elettrico più economico, nella prima metà del 2025. Tesla ha anche affermato che il suo tasso di crescita nel 2024 sarà “significativamente inferiore”. rispetto a quanto ottenuto nel 2023.

Per il trimestre, Tesla ha registrato un fatturato del secondo trimestre di 25,05 miliardi di dollari rispetto ai 24,63 miliardi di dollari previsti, secondo il consenso di Bloomberg, che è leggermente superiore ai 24,93 miliardi di dollari dichiarati da Tesla un anno fa. Tesla ha riportato un utile per azione rettificato di 0,52 dollari rispetto agli 0,60 dollari previsti, su 1,8 miliardi di dollari di utile netto non contabile.

Le azioni Tesla sono scese di oltre il 4% nelle contrattazioni after-hours.

“I piani per nuovi veicoli, compresi modelli più convenienti, rimangono sulla buona strada per iniziare la produzione nella prima metà del 2025. Questi veicoli utilizzeranno aspetti della nostra piattaforma di prossima generazione così come aspetti delle nostre piattaforme esistenti e potranno essere prodotti su le stesse linee di produzione della nostra gamma di veicoli attuale”, ha affermato Tesla nel suo rapporto sugli utili del secondo trimestre.

Molti analisti e osservatori del settore ritengono che l’emergere e il lancio di un’auto elettrica più economica stimolerebbe la prossima fase di aumento delle vendite di auto elettriche – qualcosa che ha già detto in precedenza anche il CEO di Tesla, Elon Musk.

Nella teleconferenza, Musk ha detto che la società avrebbe presentato il Robotaxi il 10 ottobre, originariamente previsto per l’8 agosto. Musk ha detto che il tempo extra consentirà a Tesla di aggiungere “qualche altra cosa” al Robotaxi prima di svelarlo.

Tesla ha affermato che il robotaxi presenterà la “strategia di produzione non specifica” che ha precedentemente pubblicizzato.

“Sarà importante sentire il ritardo del RoboTaxi Day e le nuove tempistiche affrontate nella teleconferenza perché crediamo che la pietra angolare di Tesla che raggiunga oltre 1 trilione di dollari e, in ultima analisi, una valutazione più elevata nel prossimo anno dipenda dalla materializzazione”, ha scritto l’analista di Wedbush Dan Ives. in una nota pubblicata lunedì, la storia dell’AI/FSD è su una traiettoria di monetizzazione nei prossimi anni”.

Per quanto riguarda gli altri veicoli, Tesla ha affermato che la produzione del Cybertruck è più che triplicata rispetto al primo trimestre e che l’auto è sulla buona strada per “raggiungere la redditività” entro la fine dell’anno. Tesla ha affermato che anche la sua fabbrica di semi è sulla buona strada per iniziare la produzione entro la fine del 2025.

Tesla ha consegnato 443.956 veicoli a livello globale nel secondo trimestre, battendo la stima di Bloomberg di 439.302 veicoli, ma in calo di circa il 5% rispetto a un anno fa. Tuttavia, le consegne totali nel secondo trimestre hanno rappresentato un miglioramento significativo rispetto ai 386.810 veicoli consegnati nel primo trimestre, un trimestre che ha visto un forte calo della domanda di veicoli Tesla.

“Crediamo che la situazione della domanda per Tesla sia diventata positiva dopo i difficili ultimi sei-nove mesi, con consegne del secondo trimestre più forti del previsto all’inizio di questo mese che rappresentano un importante ‘punto di svolta’ nella storia rialzista di Tesla guardando al semestre,” Ha detto Ives. Il secondo dell’anno 2024/2025.

Un’area di sorpresa in Tesla Report di produzione e consegna del secondo trimestre È stato rivelato che l’azienda ha utilizzato 9,4 GWh di accumulo di energia tramite batterie, la cifra trimestrale più alta di sempre, e più del doppio della quantità di accumulo di batterie implementato dall’azienda nel primo trimestre.

Adam Jonas di Morgan Stanley ha definito “sbalorditivo” il numero di stoccaggio energetico pubblicato da Tesla nel secondo trimestre, sottolineando che i 9,4 gigawattora pubblicati erano il doppio delle aspettative dell’azienda.

