Le celebrità vengono agli spettacoli di Taylor Swift a Londra

Taylor Swift ha invitato diversi ospiti a sorpresa sul palco per esibirsi durante il fine settimana a Londra, ma il suo Eras Tour allo stadio di Wembley ha portato anche una serie di fan famosi, tra cui Sir Paul McCartney, Tom Cruise, il principe William e altri.

Domenica, i fan hanno filmato McCartney che entrava nella tenda VIP e ballava con il pubblico mentre Swift eseguiva “But Daddy I Love Him”. Secondo quanto riferito, anche Peter Gabriel e Jon Bon Jovi erano presenti sul set.

Nel frattempo, sabato, Tom Cruise, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Travis Kelce, Greta Gerwig e altri sono stati visti ballare “Shake It Off”.

è così divertente! Greta e Travis se la stanno scrollando di dosso, Ross sta ansimando con Tom Cruise per confonderli, Jason e suo fratello Hemsworth, scomparso da tempo, se la stanno dando alle spalle, e Ashton Kutcher sta tenendo d’occhio la banda di omicidi mentre abbina la loro energia per ottenere la verità. tutta la tenda ronza come se fosse così bello! 😂 pic.twitter.com/fqgkNjDgM9 – Franny (@reputaydaya) 23 giugno 2024

La Swift ha iniziato venerdì il suo periodo di tre notti a Londra, a cui ha partecipato il principe William insieme al principe George e alla principessa Charlotte. Swift ha posato per un selfie con i reali presenti e ha anche augurato buon compleanno al principe William (ha festeggiato il suo 42esimo compleanno il 21 giugno).

Oltre a vedere i VIP sul campo, Swift ha anche invitato alcuni ospiti a sorpresa ad esibirsi con lei. Hayley Williams dei Paramore si è unita a Swift per esibirsi Parla ora (versione Taylor)Sabato “crollo del castello”. Domenica, Swift e Gracie Abrams si sono uniti per la première dal vivo della loro collaborazione “Us”, e anche il fidanzato di Swift, Travis Kelce, ha fatto un cameo durante l’introduzione in stile vaudeville di “I Can Do It With a Broken Heart”.

Swift ha recentemente annunciato che concluderà il suo Eras Forever Tour alla fine del 2024, ma prima ha una serie di date in cui probabilmente appariranno più celebrità insieme all’introduzione di ulteriori collaborazioni a sorpresa. Il prossimo fine settimana si recherà a Dublino, in Irlanda. Il tour europeo e britannico continua fino ad agosto, prima che il tour raggiunga il Canada per diversi spettacoli a partire da novembre, per terminare l’8 dicembre al BC Place di Vancouver.