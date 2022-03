Le ferrovie canadesi CP hanno chiuso le ferrovie, i lavoratori scioperano

Ferrovia canadese del Pacifico Le operazioni sono state sospese e i lavoratori chiusi su a controversia di lavoro all’inizio di domenica, con ciascuna parte che incolpa l’altra per l’interruzione che potrebbe interrompere la spedizione di beni essenziali in un momento di prezzi in aumento.

“Siamo molto delusi da questa svolta degli eventi”, ha affermato il portavoce della Teamsters Rail Canada Conference Dave Fulton. Il sindacato ha dichiarato in una dichiarazione di aver iniziato uno sciopero a livello nazionale sulla controversia, che, secondo quanto riferito, sta colpendo 3.000 ingegneri, conduttori e lavoratori del cantiere.

Il secondo operatore ferroviario canadese ha accusato il sindacato di distorcere la posizione dell’azienda, affermando in una dichiarazione che i Teamsters “erano ben consapevoli del danno che questo atto sconsiderato avrebbe arrecato alla catena di approvvigionamento canadese”.

Il segretario al lavoro Seamus O’Regan Jr ha affermato che CP e Teamsters sono ancora al tavolo dei negoziati con i mediatori federali.

“Stiamo monitorando da vicino la situazione e ci aspettiamo che le due parti continuino a lavorare fino a quando non raggiungeranno un accordo”, ha affermato. twittare Poco dopo mezzanotte.

Il Canada, il paese più grande per area dopo la Russia, è fortemente dipendente dalle ferrovie Trasporto merci e manufatti in porto. La rete CP si estende in gran parte del Canada meridionale e fino a Kansas City negli Stati Uniti.

La chiusura è l’ultimo colpo a una catena di approvvigionamento malconcia in Canada, che l’anno scorso è stata spazzata via dalle inondazioni nella Columbia Britannica che hanno spazzato via i binari e sospeso l’accesso al porto più grande del Canada. CB ha affermato che l’interruzione interromperebbe il movimento di grano, potassio e carbone.

Mercoledì CB ha notificato al sindacato che avrebbe chiuso il personale domenica, a meno che non avesse fatto una svolta nei colloqui su un accordo che copre pensioni, salari e benefici.

Ha detto che la principale questione negoziale era la richiesta del sindacato di aumentare il tetto delle pensioni. Il Chief Financial Officer Nadim Filani ha dichiarato martedì in una conferenza con gli investitori a New York che la ferrovia non era disposta ad accettare tale richiesta.

La canadese Nutrien ha affermato che questa settimana potrebbe essere necessario tagliare la produzione di potassio nelle sue miniere nel Saskatchewan se la chiusura dovesse durare più di qualche giorno.

L’ultima grande interruzione per i lavoratori delle ferrovie nel paese è stata uno sciopero di otto giorni della compagnia ferroviaria nazionale canadese CNR.TO nel 2019. Ma negli ultimi 12 anni ci sono state 12 interruzioni a causa di maltempo, blocchi o problemi di lavoro, secondo Agenzia del Canada occidentale. Associazione dei coltivatori di grano.

(Segnalazione di Ann Maria Shipu a Bengaluru e Rod Nickel a Chicago; Montaggio di William Mallard e Guralkumar Anantharaman)