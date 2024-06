Le Migliori 10 ps4 offerte del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Il percorso per acquistare la migliore ps4 offerte è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Uncharted Collection - Classics - Playstation 4

9,90 € disponibile 50 new from 9,90€

2 used from 18,45€

Una della saghe di maggior successo in esclusiva PlayStation «Uncharted: Drake's Fortune», «Uncharted 2: Il Covo dei Ladri» e «Uncharted 3: L'inganno di Drake» tutti insieme in un unico gioco

Nuovi Trofei «Photo Mode» per personalizzare i propri scatti su PS4 Accesso esclusivo alla beta multiplayer di «Uncharted 4: A Thief's End» non appena disponibile

God of War Hits - PlayStation 4

9,90 € disponibile 57 new from 9,90€

10 used from 9,99€

Un rinnovato inizio in grado di appassionare nuovi giocatori e fan della saga

Circa 30 ore di gioco da vivere immerso negli incontaminati regni del folklore nordico

Sfrutta appieno il potenziale di PS4 e PS4 Pro

Mafia Trilogy - Playstation 4

19,99 € disponibile 8 new from 19,66€

5 used from 18,48€

Bonus preordine: Prenota mafia Trilogy e ottieni il pacchetto bonus Chicago Outfit, che comprende l'outfit esclusivo il Don, la limousine Smith v12 e la Skin per pistola Gold semiautomatica

Mafia: Definitive Edition: remake completo del gioco originale, grafica e dinamiche di gioco notevolmente migliorate e nuove funzionalità tra cui moto e oggetti di gioco collezionabili.

Mafia II: Definitive Edition: rimasterizzato con C E presentato in HD (compatibile 4K), disponibile per la prima volta su console current‐gen e nuovo motion capture facciale e texture aggiornate.

Mafia III: Definitive Edition: include tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati precedentemente: DLC 1: Corri dolcezza!, DLC 2: faccende in sospeso, DLC 3: segno dei tempi. Pacchetto armi giudice, giuria e carnefice e pacchetto riunione familiare

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 | Videogiochi | Italiano

33,75 € disponibile 51 new from 26,00€

5 used from 31,95€

Guida la tua nazionale verso la gloria europea in EA SPORTS FC 24 e vivi l'atmosfera elettrizzante del torneo UEFA EURO 2024 mentre provi a scrivere la storia e alzare il trofeo. Disponibile in EA SPORTS FC 24 come aggiornamento dopo l'uscita senza costi aggiuntivi

HyperMotionV rappresenta il più grande passo in avanti in termini di realismo di gioco: questa tecnologia è in grado di tradurre il ritmo e la fluidità del calcio reale nel gioco più bello del mondo grazie ai dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello di tornei come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS

HyperMotionV rappresenta il più grande passo in avanti in termini di realismo di gioco: questa tecnologia è in grado di tradurre il ritmo e la fluidità del calcio reale nel gioco più bello del mondo grazie ai dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello di tornei come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS

Ottimizzati tramite i dati di Opta, gli stili di gioco offrono agli atleti una nuova dimensione che va oltre le valutazioni totali per dare vita alle abilità sul campo che rendono questi giocatori unici

Dai modelli di giocatore SAPIEN più realistici alle pieghe delle loro divise quando superano un difensore, il motore Frostbite migliorato propone un'esperienza partita superiore con un livello di dettaglio più alto che mai per rendere ogni momento di EA SPORTS FC 24 più vicino al calcio reale

Dal pubblico alla telecronaca, l'esperienza partita è più autentica che mai in EA SPORTS FC 24, grazie a nuove funzionalità che offrono un'esperienza televisiva sempre entusiasmante

The Last Of Us Remastered (Ps Hits) - Classics - PlayStation 4

9,90 € disponibile 53 new from 9,90€

8 used from 14,99€

Gioco the Last of Us rimasterizzato in 1080p con 60 fps

Il DLC Left Behind uscito il 14 Febbraio 2014

Il DLC "Territori abbandonati" uscito il 16 Ottobre 2013

Un insieme di DLC che costituiscono il «bundle realismo»

Cars 3 - PlayStation 4 9,90 € disponibile 14 new from 9,90€

2 used from 17,44€

Metti in moto e preparati per una nuova avventura piena di azione con Cars 3, tuffati e gioca con più di 20 personaggi personalizzabili

Warner Bros LEGO Harry Potter: Collection PlayStation 4 Videogioco 9,90 € disponibile 19 new from 9,90€

3 used from 6,80€

Lego Harry Potter: anni 1-4 è basato sui primi quattro libri e film - Harry Potter e la pietra filosofale.

Lego harry potter: anni 5-7 trasporta i giocatori negli ultimi tre libri e quattro film

Include 10 personaggi - Godric Ggrifon d'oro, Harry (yule ball), Tosca Tassorosso, Lockhart (straightjacket), Luna (lion head), Peeves, Hermione (pink dress), Ron Weasley (ghoul), Corinna Corvonero e Salazar Serpeverde

Warner Bros Hogwarts Legacy - PS4 25,97 € disponibile 47 new from 25,97€

3 used from 39,90€

Vivi a Hogwarts nel 1800

Crash Bandicoot 4 - It's About Time - PlayStation 4

28,29 € disponibile 20 new from 28,29€

1 used from 29,99€

Il nuovissimo gioco di Crash Bandicoot! Parti per un'avventura oltre i confini del tempo in compagnia dei tuoi marsupiali preferiti.

Neo cortex e n. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l'intero Multiverso!

Include aggiornamento per PlayStation 5 senza costi aggiuntivi. Per aggiornare le copie su disco per PS4 idonee, i giocatori devono disporre di una console PS5 con unità disco.

Ghost Recon Breakpoint PlayStation 4 12,90 € disponibile 9 new from 12,90€

5 used from 9,90€

Il seguito del pluripremiato Tom Clancy'S Ghost Recon Wildlands

Vesti i Panni di un Ghost, un soldato d'elite delle forze speciali americane, disperso dietro le linee nemiche.

Lotta per sopravvivere: scalate vertiginose, infortuni e stanchezza sono le nuove sfide che dovrai affrontare.

Crea il tuo personaggio e scegli fra migliaia di personalizzazioni per creare il tuo Ghost perfetto.

